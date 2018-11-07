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Şampiyon sporcu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.11.2018 15:36 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de dün akşam yaşanan motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün motosiklet sporcusu İbrahim Yıldız olduğu öğrenildi.

Şampiyon sporcu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam D-100 Karayolu'nda meydana gelmişti. Üzerinde Zeki Kalmaz ve İbrahim Yıldız'ın bulunduğu 22 AB 460 plakalı motosiklet Avcılar istikametine doğru giderken, Küçükçekmece Cennet mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapmıştı.

İbrahim Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan ve yaralanan Zeki Kalmaz ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Yıldız'ın motosiklet sporcusu olduğu öğrenildi. Yıldız'ın Türkiye'de düzenlenen motosiklet yarışmalarına katıldığı ve birinciliklerinin olduğu öğrenildi. Yıldız'ın ölüm haberi üzerine Türkiye Motosiklet Federasyonu ve motosiklet tutkunlar başsağlığı mesajları paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Yıldız Küçükçekmece Zeki Kalmaz Avcılar Türkiye Motosiklet Federasyonu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İki tekerle şaka olmaz..allah rahmet eylesin.
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