Şampiyon yarış atlarının yaylası: Ereğli

Yaz aylarında atların konakladığı ilçenin tercih nedeni ise rakım ve iklim şartlarının çok uygun olması.

Ereğli'de yetişen tayların, son yıllarda gerçekleştirilen bazı yarışları kazanması da ilçenin adının, at ve yarışseverler tarafından bilinmesini sağladı.

At çiftliği sahibi Mustafa Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya şehir merkezine 150 kilometre uzaklıktaki Ereğli'nin, hipodromların bulunduğu Adana ve Şanlıurfa’ya yakın olmasının da bir avantaj olduğunu belirterek, 16 yıl önce 4 atın bakımıyla başladığı mesleğini 40 at ile sürdürdüğünü söyledi.

Yarış ömrünü tamamlayan damızlık yarış atlarından üretim yapan Özsarı, bu yıl 7 tayı koşulara hazırladığını dile getirerek, yetiştirdiği birçok atın ülke genelindeki koşularda başarılı olmasından gurur duyduğunu anlattı.

Mustafa Özsarı, ilçede yetişen tayların bugüne kadar bir çok yarışta başarı elde ettiğinin yarışseverler tarafından bilindiğini belirterek, "Gazi Koşusu'nu kazanan 'Hep Beraber', 'Yavuz Star', 'Popular Demand' gibi atların Ereğli'de yetişen taylar olduğunu biliyoruz. Bunun dışında bakımını yaptığımız atlar arasında da başarılar elde edenler var." ifadelerini kullandı.