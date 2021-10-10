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Şampiyonada liderliği Verstappen aldı

10.10.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın grid cezasından dolayı yarışa ilk sıradan start veren Valtteri Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde mutlu sona ulaşan isim oldu. Yarış boyunca hata yapmayan ve iyi bir sürüş gerçekleştirilen Mercedes'in Fin pilotu, bu sezonki ilk zaferini Türkiye GP'de elde etmiş oldu. İkinci sırayı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen elde ederken, 3'üncü sıranın sahibi ise Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez oldu.

Şampiyonada liderliği Verstappen aldı

Max Verstappen, zirve yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ın yarışı 5'inci sırada noktalamasının ardından yeniden zirvenin sahibi oldu. Yarışı 2'nci sırada tamamlayan Verstappen, pilotlar klasmanında puanını 262,5'a yükseltirken, Lewis Hamilton ise 256,5 puan oldu.

Pilotlar klasmanında ilk 3 sıra şu şekilde:

1- Max Verstappen (Red Bull): 262,5 Puan
2- Lewis Hamilton (Mercedes): 256,5 Puan
3- Valtteri Bottas (Mercedes): 177 Puan

MERCEDES LİDER

Takımlar klasmanında ise Mercedes, 433,5 puanla liderliğini sürdürdü İkinci sırada 397,5 puanla Red Bull yer alırken, 3'üncü sırada ise 240 puanla McLaren konumlandı.
Takımlar sıralamasında ilk 3 sıra şu şekilde:

1- Mercedes: 433,5 Puan
2- Red Bull: 397,5 Puan
3- McLaren: 240 Puan

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