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  4. Şampiyonlar arasında gelirini en çok arttıran Galatasaray

Şampiyonlar arasında gelirini en çok arttıran Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, geçen sezon Avrupa'nın 8 önemli ligini zirvede tamamlayan takımlar arasında vergi sonrası gelirini en fazla arttıran kulüp oldu.

Şampiyonlar arasında gelirini en çok arttıran Galatasaray

KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Portekiz ve Türkiye'nin en üst liginde geçen sezon şampiyonluk yaşayan takımların geliri incelendi.

Araştırmaya göre Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sekiz şampiyon arasında vergi sonrası gelirini en çok arttıran kulüp olarak öne çıktı. Bir önceki sezon ekside olan gelirini yüzde 54 arttıran sarı-kırmızılılar, 5 milyon avro artıya geçti. Galatasaray, söz konusu artışa rağmen 146 milyon avroluk geliriyle sekiz takım arasında en az kazanç sağlayan ekip oldu.

4 KULÜP ZARAR ETTİ

Galatasaray'ın ardından gelirini yüzde 50 arttıran Hollanda şampiyonu Ajax ikinci, Bundesliga'yı zirvede tamamlayan Bayern Münih ise yüzde 21'lik yükselişle üçüncü sırada yer aldı. Portekiz şampiyonu Benfica da vergi sonrası yüzde 9 kar elde ederken, Manchester City (yüzde -0,3), Paris Saint-Germain (PSG) (yüzde -3), Barcelona (yüzde -8) ve Juventus'un (yüzde -21) karında düşüş oldu.

STAT DOLULUK ORANINDA BAYERN MÜNİH ZİRVEDE

Sarı-kırmızılı kulüp, 146 milyon Euro'luk gelirin yüzde 50'sini yayın haklarından, yüzde 32'sini de ticari gelirlerden elde etti. Galatasaray'ın maç günü geliri ise yüzde 18'de kaldı. Sarı-kırmızılılar, sekiz takım arasında yüzde 69'la stat doluluk oranında en son sırada yer aldı.

"SAHADAKİ BAŞARI, EKONOMİN BAŞARIYA NEDEN OLUYOR"

Yüzde 100 stat doluluk oranıyla Alman ekip Bayern Münih zirvede yer alırken, Manchester City, Ajax ve PSG ise yüzde 98'le ikinci sırayı paylaştı.

Araştırma hakkında değerlendirmelerde bulunan KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Galatasaray bir önceki sezona göre gelir tablosunu arttırmayı başardı. Bu durum, Galatasaray'ın bu sene elini bir hayli rahatlattı. Ancak diğer liglere göre gelirinin düşük olması ve en son sırada yer alması, pek şaşırtıcı değil. Sahadaki başarı, ekonomik başarıya neden oluyor'' ifadelerini kullandı.

(AA)

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