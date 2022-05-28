Şampiyonlar Ligi finali öncesi skandal açıklama! ''Kupa için eşimi bile...''

Real Madrid'in Uruguaylı oyuncusu Federico Valverde Liverpool ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi kupasını hayal ettiğini ve onun için her şeyi yapabileceğini söyleyen Valverde'den skandal bir açıklama geldi.

"EŞİMİ BİLE FEDA EDEBİLİRİM"

Final için iyi odaklandığını söyleyen Valverde, "Şampiyonlar Ligi kupası, tüm oyuncuların hayallerini süsleyen, eşsiz bir kupa. Onu kazanmak için hayatımdaki bir çok şeyden vazgeçebilirim. Oğlum hariç tabii ki, ancak eşimden emin değilim. Eşimi bile feda edebilirim diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"BU SAYGISIZCA BİR AÇIKLAMA"

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın finalde Real Madrid ile eşleşmek istediklerini söylemesini değerlendiren Valverde, "Bu saygısızca bir açıklama. Real Madrid gibi müzesinde 13 tane Şampiyonlar Ligi kupası bulunan bir kulübe yönelik bu tarz açıklamalar yapmamalısınız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Madrid ile 45 resmi maça çıkan Fede Valverde, 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

