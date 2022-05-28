Şampiyonlar Ligi finalinde ilginç olay! Bu akşam oynanacak maçta...

Avrupa ve dünya futbolunun en prestijli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı bugün Stade de France'ta yaşanacak. La Liga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Real Madrid ile İngiltere Premier Lig'de zirveyi son hafta Manchester City'ye kaptıran Liverpool'un kıyasıya mücadelesi sonucunda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak.

FATİH TERİM YORUMLAYACAK

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanacak Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalini Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak, hem Exxen hem de TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek maçı Fatih Terim yorumlayacak.

TEKNOLOJİLER DE YARIŞACAK

5.1 milyar dolar değerindeki İspanyol kulübü ile 4.45 milyar dolarlık İngiliz devinin finalinde oyuncuların yanı sıra teknolojiler de yarışacak. Liverpool sinirbilimciler ile hazırlanırken, Real Madrid de son teknoloji ile donatılmış bir tesiste çalıştı.

Heyecanın doruğa çıkacağı Real Madrid ile Liverpool’un final maçında oyuncuların fiziksel güç ve yeteneklerinin yanı sıra, teknolojiler de yarışacak. İki takım da zafere ulaşmak için Spor bilimlerinden azami ölçüde yararlanıyor. Liverpool’da futbolcular, son 2 yılda olduğu gibi Devler Ligi finaline de sinirbilimcilerle hazırlandı. Başlarına elektrot takılan futbolcuların verdiği tepkiler ölçüldü. Alman sinirbilimcilerin geliştirdiği teknolojiyle duran toplarda futbolcuların odaklanması ve sakin kalması amaçlanıyor. Real de stada 40 dakikalık mesafede son teknoloji ile donatılmış tesiste gizlilik içinde hazırlandı.

REAL MADRİD 13, LİVERPOOL 6 KEZ KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13’üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

