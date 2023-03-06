Şampiyonlar Ligi hesabından Beşiktaş taraftarını kızdıran paylaşım! Liverpool'un Manchester United galibiyeti sonrası, 8-0'lık maçı paylaştılar

İngiltere Premier Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Liverpool sahasında ezeli rakibi Manchester United ile karşı karşıya geldi.

ANFIELD'DA TARİHİ SKOR

Klopp'un öğrencileri ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda rakibine adeta gol oldu yağdı. Liverpool, ligde 3 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Manchester United'ı, Cody Gakpo (2), Darwin Nunez (2), Mohamed Salah'tan (2) ve Roberto Firmino'nın ayağından gelen gollerle 7-0 gibi bir skorla yenerken, Kırmızı Şeytanlar'a tarihinin en farklı yenilgilerinden birini tattırdı.

DEVLER LİGİ HESABINDAN PAYLAŞIM

Anfield'daki bu skor futbol dünyasında tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, Şampiyonlar Ligi resmi hesabından da karşılaşmaya dair bir paylaşım geldi.

8-0'LIK BEŞİKTAŞ MAÇINI PAYLAŞTILAR

Yapılan paylaşımda 6 Kasım 2007 tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool'un temsilcimiz Beşiktaş'ı 8-0 yendiği karşılaşmanın skorbordunun yanı sıra, Liverpool'un 7-0'lık Spartak Moskova, 4-0'lık Barcelona ve son oynanan Manchester United karşılaşmanın skorbordları paylaşılırken, "Büyük Liverpool Anfiled'da kazandı" notu düşüldü.

TARAFTARLARI KIZDIRDI

Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yapılan bu paylaşım bazı Beşiktaşlı taraftarları oldukça kızdırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

➡️Şampiyonlar Ligi resmi hesabından Beşiktaş taraftarlarını kızdıran paylaşım. pic.twitter.com/OsGGjwZg45 — Mynet Spor (@mynetspor) March 6, 2023



