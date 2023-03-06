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Şampiyonlar Ligi hesabından Beşiktaş taraftarını kızdıran paylaşım! Liverpool'un Manchester United galibiyeti sonrası, 8-0'lık maçı paylaştılar

06.03.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında oynanan Liverpool-Manchester United karşılaşması ev sahibin 7-0'lık tarihi galibiyetiyle sonuçlanırken, karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi resmi hesabından Beşiktaş taraftarını kızdıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi hesabından Beşiktaş taraftarını kızdıran paylaşım! Liverpool'un Manchester United galibiyeti sonrası, 8-0'lık maçı paylaştılar

İngiltere Premier Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Liverpool sahasında ezeli rakibi Manchester United ile karşı karşıya geldi.

ANFIELD'DA TARİHİ SKOR

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Klopp'un öğrencileri ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda rakibine adeta gol oldu yağdı. Liverpool, ligde 3 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Manchester United'ı, Cody Gakpo (2), Darwin Nunez (2), Mohamed Salah'tan (2) ve Roberto Firmino'nın ayağından gelen gollerle 7-0 gibi bir skorla yenerken, Kırmızı Şeytanlar'a tarihinin en farklı yenilgilerinden birini tattırdı.

DEVLER LİGİ HESABINDAN PAYLAŞIM

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Anfield'daki bu skor futbol dünyasında tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, Şampiyonlar Ligi resmi hesabından da karşılaşmaya dair bir paylaşım geldi.

8-0'LIK BEŞİKTAŞ MAÇINI PAYLAŞTILAR

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Yapılan paylaşımda 6 Kasım 2007 tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool'un temsilcimiz Beşiktaş'ı 8-0 yendiği karşılaşmanın skorbordunun yanı sıra, Liverpool'un 7-0'lık Spartak Moskova, 4-0'lık Barcelona ve son oynanan Manchester United karşılaşmanın skorbordları paylaşılırken, "Büyük Liverpool Anfiled'da kazandı" notu düşüldü.

TARAFTARLARI KIZDIRDI

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Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yapılan bu paylaşım bazı Beşiktaşlı taraftarları oldukça kızdırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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