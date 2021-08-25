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Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Beşiktaş kaçıncı torbada? İşte muhtemel rakipler…

25.08.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’yi bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takımımız Beşiktaş’ın rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi için geri sayım başladı. Avrupa’nın bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi için torbalar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Beşiktaş kaçıncı torbada? İşte muhtemel rakipler…

Beşiktaş’ın da rakiplerinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi, İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak. Geçen sezon Süper Lig’de şampiyon olan Beşiktaş, turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi 26 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

- Takımlar
Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

Bu akşam rövanşları oynanacak Shakhtar Donetsk-Monaco (1-0), Dinamo Zagreb-Sheriff (0-3) ve Brondby-Salzburg (1-2) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)

- İlk hafta maçları 14-15 Eylül'de
"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içerisinde bitirmesinin ardından Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Siyah-beyazlılar, play-off maçlarından gelecek sonuçlara göre 3. ya da 4. torbada yer alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;

Lille (1. torbadan katılacak)

Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)

Manchester City (1. torbadan katılacak)

Bayern Münih (1. torbadan katılacak)

PSG (1. torbadan katılacak)

İnter (1. torbadan katılacak)

Sporting (1. torbadan katılacak)

Zenit (1. torbadan katılacak)

Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Real Madrid (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Barcelona (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Liverpool (2. torbadan katılacak)

Sevilla (2. torbadan katılacak)

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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