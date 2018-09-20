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Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Manchester City ve Ronaldo geceye damga vurdu! (UCL ilk haftanın maç sonuçları ve puan durumu)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 20.09.2018 09:15 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki ilk hafta maçları, dün akşam oynanan sekiz karşılaşma ile sona erdi. Gecenin süpriz sonucunu ise Manchester City'i deplasmanda 2-1 yenen Lyon oldu. Real Madrid Roma'yı, Manchester United Young Boys'u 3-0 yendi. Ronaldo, Juventus formasıyla çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez kırmızı kart gördü. İşte Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın sonuçları, maç özetleri ve Şampiyonlar Ligi gruplardaki son puan durumu...

Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Manchester City ve Ronaldo geceye damga vurdu! (UCL ilk haftanın maç sonuçları ve puan durumu)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. Geceye damga vuran olay ise Ronaldo'nun 154. Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart görmesi ve Portekizli oyuncunun bu olay sonrasında gözyaşlarına boğulması oldu. Bunun dışında Lyon, Manchester City'i deplasmanda 2-1 yenerek gecenin süpriz sonucunu aldı. Cengiz Ünder'in 90 dakika forma giydiği maçta Real Madrid, Roma'yı 3-0 yenmeyi başardı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, maç özetleri bağlantısı ve Devler Ligi puan durumu...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla çıktığı ilk, toplamdaki 154. Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez kırmızı kart gördü. Juventus, 29. dakikadan itibaren bir kişi eksik oynamasına rağmen Valencia deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların gollerini, 45 ve 51. dakikada penaltıdan Miralem Pjanic attı.

ronaldo

Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Real Madrid, geçen sezon yarı final oynayan Roma'yı Santiago Bernabeu'dan eli boş gönderdi. Real Madrid, Isco'nun 45, Gareth Bale'in 58 ve Mariano Diaz'ın 90+2'nci dakikada attığı gollerle maçı 3-0 kazandı.

Roma'da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında 8 maçla Salı gecesi oynandı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, D grubundaki ilk maçında konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer maçta Schalke 04 ile Porto 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, D grubunun zirvesine yerleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Geçen sezonun finalisti Liverpool ile turnuvanın iddialı takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Liverpool, Daniel Sturridge ve James Milner'ın golleriyle 2-0 öne geçti ancak PSG, Thomas Meunier ve Kylian Mbappe'nin goleriyle skoru eşitledi. Liverpool, Roberto Firmino'nun 90+2'nci dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Cristiano Ronaldo'dan (120 gol) sonra Şampiyonlar Ligi tarihinin 2. en skorer oyuncusu olan Lionel Messi, takımı Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. Toplam gol sayısını 103'e çıkaran Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 8. kez hat-trick yaparak Ronaldo ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi. Messi ayrıca İspanyol Raul Gonzalez'den sonra organizasyonda üst üste 14 sezon gol kaydeden ikinci isim olmayı da başardı.

Porto'nun 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas, Şampiyonlar Ligi'nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu. İspanyol file bekçisi, Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs ile ortak olduğu rekoru kırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR

A Grubu:

Monaco (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2
Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1

B Grubu:

Inter (İtalya)-Tottenham (İngiltere): 2-1
Barcelona (İspanya)-PSV (Hollanda): 4-0

C Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan)-Napoli (İtalya): 0-0
Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa): 3-2

D Grubu:

Schalke 04 (Almanya)-Porto (Portekiz): 1-1
Galatasaray-Lokomotiv Moskova (Rusya): 3-0

E GRUBU

Ajax - AEK Atina: 3-0
Benfica - Bayern Münih: 0-2

F GRUBU

Shakhtar Donetsk - Hoffenheim: 2-2
Manchester City - Lyon: 1-2

G GRUBU

Real Madrid - Roma: 3-0
Viktoria Plzen - CSKA Moskova: 2-2

H GRUBU

Valencia - Juventus: 0-2
Young Boys - Manchester United: 0-3

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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandıŞampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı
Cristiano Ronaldo, Valencia deplasmanında kırmızı kart gördü!Cristiano Ronaldo, Valencia deplasmanında kırmızı kart gördü!
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