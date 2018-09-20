Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Manchester City ve Ronaldo geceye damga vurdu! (UCL ilk haftanın maç sonuçları ve puan durumu)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. Geceye damga vuran olay ise Ronaldo'nun 154. Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart görmesi ve Portekizli oyuncunun bu olay sonrasında gözyaşlarına boğulması oldu. Bunun dışında Lyon, Manchester City'i deplasmanda 2-1 yenerek gecenin süpriz sonucunu aldı. Cengiz Ünder'in 90 dakika forma giydiği maçta Real Madrid, Roma'yı 3-0 yenmeyi başardı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, maç özetleri bağlantısı ve Devler Ligi puan durumu...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla çıktığı ilk, toplamdaki 154. Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez kırmızı kart gördü. Juventus, 29. dakikadan itibaren bir kişi eksik oynamasına rağmen Valencia deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların gollerini, 45 ve 51. dakikada penaltıdan Miralem Pjanic attı.