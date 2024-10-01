Şampiyonlar Ligi maçında UEFA'ya olay tepki! 'UEFA mafya... Tek umursadığınız para!''

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile kozlarını paylaştı.

''UEFA MAFYA''

Signal Iduna Park'da oynanan mücadelenin öncesinde Alman taraftarların UEFA aleyhine yaptığı koreografi ve açtığı pankart gündem oldu.

"Sarı Duvar" olarak bilinen kale arkası tribününde yapılan koreografide "UEFA mafya" yazısı yazıldı.

''TEK UMURSADIĞINIZ PARA''

Bu yazının altında açılan pankartta ise "Siz sporu umursamıyorsunuz, sizin tek umursadığınız şey para!" ifadelerine yer verildi.

CELTIC'DEN FİLİSTİN'E DESTEK

Öte yandan Celtic taraftarları ise İsrail işgali altındaki Filistin'e destek vermeye devam etti.

İskoç taraftarlar deplasman tribününde Filistin'in yanı sıra Lübnan bayrakları da açtılar.