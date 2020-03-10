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Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi mi? Leipzig Tottenham maçı bu akşam oynanacak mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 10.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Koronavirüs tehditi spor müsabakalarını da etkiliyor. Şampiyonlar ligi maç programına göre bu akşam Leipzig Tottenham maçının oynanması gerekiyor. Peki koronavirüs bu maçı etkiledi? Leipzig Tottenham maçı ertelendi mi yoksa bu akşam saatinde oynanacak mı?

Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi mi? Leipzig Tottenham maçı bu akşam oynanacak mı?

Koronavirüs nedeniyle dünyanın pek çok yerinde insanların toplu halde bulabilecekleri organizasyonlar erteleniyor. Buna spor karşılaşmaları da dahil. Avrupa’nın da koronavirüs salgınına yakalanması ile Şampiyonlar Ligi maçları ertelenecek mi, yoksa seyircisiz mi oynanacak merak ediliyor. Örneğin Leipzig Tottenham maçı bu akşam oynanacak mı? İşte detaylar...

LEIPZIG – TOTTENHAM MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Şampiyonlar Ligi maçları ile ilgili olarak henüz bir erteleme kararı açıklanmadı. Leipzig – Tottenham maçının Türkiye saati ile 23.00’da başlaması bekleniyor. Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı açıklandı.

LEIPZIG – TOTTENHAM MAÇI CANLI YAYIN

Karşılaşmayı beinsports üyeliği olan futbol severler canlı olarak izleyebilecekler.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

10 Mart Salı:
Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)
Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)

11 Mart Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (1-2)

17 Mart Salı:
Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-1)
Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (2-1)

18 Mart Çarşamba:
Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)
Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)

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