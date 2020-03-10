Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi mi? Valencia – Atalanta maçı bu akşam oynanacak mı?

Avrupa Koronavirüs nedeniyle büyük bir krizin eşiĞİnde. İtalya’da ülke çağında okullar tatil edildi ve karantina şartları sıkılaştırılıyor. Koronavirüs tehdidi spor karşılaşmaları dahil pek çok toplu etkinliği etkiliyor. Peki Şampiyonlar Ligi maçları ertelenecek mi, yoksa seyircisiz mi oynanacak merak ediliyor. Örneğin Valencia – Atalanta maçı bu akşam oynanacak mı? İşte detaylar...

VALENCIA – ATALANTA MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Şampiyonlar Ligi maçları ile ilgili olarak henüz bir erteleme kararı açıklanmadı. Valencia – Atalanta maçının Türkiye saati ile 23.00’da başlaması bekleniyor. Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı açıklandı.

VALENCIA – ATALANTA MAÇI CANLI YAYIN

Karşılaşmayı beinsports üyeliği olan futbol severler canlı olarak izleyebilecekler.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

10 Mart Salı:

Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)

Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)

11 Mart Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (1-2)

17 Mart Salı:

Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-1)

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (2-1)

18 Mart Çarşamba:

Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)

