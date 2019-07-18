Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşları, 10 maçla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 1. ön eleme turu sona erdi. Dundalk, Rosenborg, Karabağ, AIK, Ferencvaros, BATE Borisov, Cluj, Maribor, Sutjeska ve Celtic tur atladı.
Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle:
Riga (Letonya) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 0-0 (0-0) penaltılar 4-5
Rosenborg (Norveç) - Linfield (Kuzey İrlanda): 4-0 (2-0)
Karabağ (Azerbaycan) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (0-0)
AIK (İsveç) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1 (1-2)
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 2-3 (1-2)
Piast (Polonya) - BATE Borisov (Belarus): 1-2 (1-1)
Cluj (Romanya) - Astana (Kazakistan): 3-1 (0-1)
Maribor (Slovenya) - Valur (İzlanda): 2-0 (3-0)
Sutjeska (Karadağ) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1 (1-1) penaltılar 3-2
Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek): 2-1 (3-1)
Volkan Ballı'dan şampiyonluk sözleri
Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray...
Beşiktaş'tan Vitor Hugo açıklaması
Beşiktaş ilk hazırlık maçında galip
Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi
Önümüzde sezon hangi lig, hangi kanalda?
2020 Euroleague Final-Four Almanya'da
BB Erzurumspor'a geri döndü
Gaston Campi Trabzon'da
Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu
Kamerun'da Seedorf dönemi bitti
Fenerbahçe pas ve hücum çalıştı
Yusuf Yazıcı için bomba iddia
Merih Demiral için bomba iddia
Okuyucu Yorumları 0 yorum