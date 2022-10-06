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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 8 maçla sona erdi! Messi ve Haaland rüzgarı...

06.10.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta karşılaşmaları bugün oynanan 8 maçla sona erdi. Manchester City haftayı 5 golle kapatırken; PSG, Messi'nin 40. farklı rakibe gol attığı maçta Benfica ile berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 8 maçla sona erdi! Messi ve Haaland rüzgarı...

Manchester City, G Grubu'ndaki 3'üncü maçında sahasında Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Kopenhag'ı 5-0 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 32'nci dakikalarda Erling Haaland, 39'uncu dakikada Khotcholava kendi kalesine, 55'inci dakikada penaltıdan Mahrez ve 76'ncı dakikada Alvarez kaydetti.

SALİH ÖZCAN'DAN ASİST

Öte yandan milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Guerreiro, 41'inci dakikada Bellingham, 43'üncü dakikada Adeyemi ve 75'inci dakikada Brandt kaydetti. Sevilla'nın karşılaşmadaki tek golü 51'inci dakikada En Nesyri'den geldi. Salih Özcan, Bellingham'ın attığı golde asisti yapan isim oldu. 24 yaşındaki milli futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 86 dakika sahada kaldı.

Günün maçları ve alınan skorlar şöyle:

Salzburg - Dinamo Zagreb: 1-0
Chelsea - Milan: 3 - 0
RB Leipzig - Celtic: 3-1
Real Madrid - Shakhtar Donetsk: 2 - 1
Juventus - Maccabi Haifa: 3 - 1
Benfica - Paris Saint-Germain: 1 - 1

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