Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 8 maçla sona erdi! Messi ve Haaland rüzgarı...

Manchester City, G Grubu'ndaki 3'üncü maçında sahasında Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Kopenhag'ı 5-0 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 32'nci dakikalarda Erling Haaland, 39'uncu dakikada Khotcholava kendi kalesine, 55'inci dakikada penaltıdan Mahrez ve 76'ncı dakikada Alvarez kaydetti.

SALİH ÖZCAN'DAN ASİST

Öte yandan milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Guerreiro, 41'inci dakikada Bellingham, 43'üncü dakikada Adeyemi ve 75'inci dakikada Brandt kaydetti. Sevilla'nın karşılaşmadaki tek golü 51'inci dakikada En Nesyri'den geldi. Salih Özcan, Bellingham'ın attığı golde asisti yapan isim oldu. 24 yaşındaki milli futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 86 dakika sahada kaldı.

Günün maçları ve alınan skorlar şöyle:

Salzburg - Dinamo Zagreb: 1-0

Chelsea - Milan: 3 - 0

RB Leipzig - Celtic: 3-1

Real Madrid - Shakhtar Donetsk: 2 - 1

Juventus - Maccabi Haifa: 3 - 1

Benfica - Paris Saint-Germain: 1 - 1

