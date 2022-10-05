Şampiyonlar Ligi'nde 3'ncü haftası nefes kesti! Barcelona'yı milli yıldız devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftasında günün maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C, ve D gruplarında 3. maçlar sona erdi.

A Grubu'nda Liverpool evinde, Rangers'ı 7. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 53. dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.

Gruptaki diğer maçta ise Napoli, Ajax deplasmanında 6-1 gibi farklı bir skorla galip geldi. Napoli'nin gollerini Giacomo Raspadori 18 ve 47, Giovanni Di Lorenzo 33, Piotr Zielinski 45, Khvicha Kvaratskhelia 63, Giovanni Simeone 81. dakikada attı. Ajax'ın golü ise 9. dakikada Muhammed Kudus'ten geldi.

Bu arada Ajax, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez kalesinde 6 gol gördü.

Napoli'nin üçte üç yaparak 9 puana ulaştığı grupta Liverpool 6, Ajax 3 puanla sıralandı. Rangers ise puansız son sırada yer aldı.

INTER, BARCELONA'YI DEVİRDİ

Inter, C Grubu mücadelesinde Barcelona'yı 45+2. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Inter puanını 6 yaparken, Barcelona 3 puanda kaldı. C Grubu'nda Bayern Münih 9 puanla lider durumda bulunurken, son sıradaki Viktoria Plzen ise üçüncü maçtan da puansız ayrıldı.

Üçüncü haftada TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

Liverpool (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-0

Ajax (Hollanda)-Napoli (İtalya): 1-6

B Grubu

Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): 2-0

Porto (Portekiz)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0

C Grubu

Inter (İtalya)-Barcelona (İspanya): 1-0

Bayern Münih (Almanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0

D Grubu

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 0-0

Olimpik Marsilya (Fransa)-Sporting Lizbon (Portekiz): 4-1

