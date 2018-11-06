Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başladı

Turnuvada geçen yıl final oynayan Liverpool, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oldu. Milan Pavkov'un 22 ve 29. dakikalarda attığı gollerle rakibine 2-0 yenilen İngiliz ekibi, C Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini aldı.
İki galibiyeti bulunan Liverpool, 6 puanda kalırken, Kızılyıldız 4 puanla iddiasını sürdürdü.
Geçen sezon Roma'ya, bu sezon da Napoli ve Kızılyıldız'a yenilen Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, "Devler Ligi"nde ilk kez üst üste üç deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
MONACO SAHASINDA DAĞILDI
A Grubu mücadelesinde Fransız teknik adam Thierry Henry yönetimindeki Monaco, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'u ağırladı.
Hans Vanaken'in 12. dakikada attığı golle öne geçen Club Brugge, aynı futbolcuyla 17. dakikada penaltıdan bulduğu golle 2-0 üstünlük yakaladı. Konuk takım, 24. dakikada Wesley ve 85. dakikada Ruud Vormer'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.
Gruptaki ilk galibiyetini elde eden Club Brugge, 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Turnuvada sahasındaki en ağır yenilgisini alan Monaco ise 1 puanla son sırada bulunuyor.
PSG BERABERLİĞE RAZI
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde İtalyan temsilcisi Napoli ile deplasmanda karşılaştı. PSG'nin 45+2. dakikada Juan Bernat'nın attığı golle öne geçtiği karşılaşma, 63. dakikada Lorenzo Insigne'nin penaltı golüyle 1-1 berabere tamamlandı.
BARCELONA İTALYA'DA TAKILDI
İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Inter karşısında 83. dakikada Malcom'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın 4 dakika sonra Icardi ile eşitliği sağladığı maç 1-1 sona erdi.
ATLETICO'DAN NET GALİBİYET
A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 33. dakikada Saul Niguez ve 80. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi.
A Grubu:
Monaco - Club Brugge: 0-4
Atletico Madrid - Borussia Dortmund: 2-0
B Grubu:
Inter - Barcelona: 1-1
Tottenham - PSV: 2-1
C Grubu:
Kızılyıldız - Liverpool: 2-0
Napoli - Paris Saint-Germain: 1-1
D Grubu:
Schalke 04 - Galatasaray: 2-0
Porto - Lokomotiv Moskova: 4-1
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