SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 06.11.2018 23:38 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan dördüncü hafta maçlarında Liverpool ve Monaco sahadan puansız ayrıldı. Liverpool deplasmanda Kızılyıldız'a 2-0 mağlup olurken, Monaco sahasında Club Brugge'e 4-0 gibi farklı bir skorla yenilmekten kurtulamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başladı

Turnuvada geçen yıl final oynayan Liverpool, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oldu. Milan Pavkov'un 22 ve 29. dakikalarda attığı gollerle rakibine 2-0 yenilen İngiliz ekibi, C Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini aldı.

İki galibiyeti bulunan Liverpool, 6 puanda kalırken, Kızılyıldız 4 puanla iddiasını sürdürdü.

Geçen sezon Roma'ya, bu sezon da Napoli ve Kızılyıldız'a yenilen Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, "Devler Ligi"nde ilk kez üst üste üç deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

MONACO SAHASINDA DAĞILDI

A Grubu mücadelesinde Fransız teknik adam Thierry Henry yönetimindeki Monaco, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'u ağırladı.

Hans Vanaken'in 12. dakikada attığı golle öne geçen Club Brugge, aynı futbolcuyla 17. dakikada penaltıdan bulduğu golle 2-0 üstünlük yakaladı. Konuk takım, 24. dakikada Wesley ve 85. dakikada Ruud Vormer'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

Gruptaki ilk galibiyetini elde eden Club Brugge, 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Turnuvada sahasındaki en ağır yenilgisini alan Monaco ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

PSG BERABERLİĞE RAZI

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde İtalyan temsilcisi Napoli ile deplasmanda karşılaştı. PSG'nin 45+2. dakikada Juan Bernat'nın attığı golle öne geçtiği karşılaşma, 63. dakikada Lorenzo Insigne'nin penaltı golüyle 1-1 berabere tamamlandı.

BARCELONA İTALYA'DA TAKILDI

İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Inter karşısında 83. dakikada Malcom'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın 4 dakika sonra Icardi ile eşitliği sağladığı maç 1-1 sona erdi.

ATLETICO'DAN NET GALİBİYET

A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 33. dakikada Saul Niguez ve 80. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar;

A Grubu:

Monaco - Club Brugge: 0-4

Atletico Madrid - Borussia Dortmund: 2-0

B Grubu:

Inter - Barcelona: 1-1

Tottenham - PSV: 2-1

C Grubu:

Kızılyıldız - Liverpool: 2-0

Napoli - Paris Saint-Germain: 1-1

D Grubu:

Schalke 04 - Galatasaray: 2-0

Porto - Lokomotiv Moskova: 4-1

PARTNERÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişlerÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişler
Domenico Tedesco: Avantaj Galatasaray'da değilDomenico Tedesco: Avantaj Galatasaray'da değil
CSKA Moskova - Roma maçını Cüneyt Çakır yönetecekCSKA Moskova - Roma maçını Cüneyt Çakır yönetecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi monaco club brugge liverpool kızılyıldız

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

G.Saray'a tarihi ceza kapıda!

G.Saray'a tarihi ceza kapıda!

Galatasaray, PFDK sevklerinin ardından açıklama yaptı!

Galatasaray, PFDK sevklerinin ardından açıklama yaptı!

Galatasaraylı futbolcular, PFDK sevklerinin ardından ortak paylaşım yaptı!

Galatasaraylı futbolcular, PFDK sevklerinin ardından ortak paylaşım yaptı!

Spor spikeri Natalia Jersonsky: Yüzüme baksınlar diye göğüslerimi küçülteceğim

Spor spikeri Natalia Jersonsky: Yüzüme baksınlar diye göğüslerimi küçülteceğim

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başladı

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başladı

Domenico Tedesco: Avantaj Galatasaray'da değil

Domenico Tedesco: Avantaj Galatasaray'da değil

CSKA Moskova - Roma maçını Cüneyt Çakır yönetecek

CSKA Moskova - Roma maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Schalke 04 - Galatasaray maçını William Collum yönetecek

Schalke 04 - Galatasaray maçını William Collum yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu 'Edin Dzeko'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu 'Edin Dzeko'

Beşiktaş'a Devler Ligi'nden çılgın gelir!

Beşiktaş'a Devler Ligi'nden çılgın gelir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.