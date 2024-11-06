SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.11.2024 08:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Real Madrid, İtalyan ekibi Milan’a sahasında 3-1 mağlup oldu. Arda Güler'in bu maçta da süre alamaması İspanyol takımın taraftarını çıldırttı.

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Milan’ı konuk etti. Bu önemli karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Sahadan 3-1 galip ayrılan Milan, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puanını 6’ya çıkardı. Real Madrid ise ikinci yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı. Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan ekibiyle oynanan müsabakada süre almadı.

REAL TARAFTARI TEPKİLİ

Screenshot_1

Real Madrid taraftarı, Arda Güler'in yine süre alamamasına büyük tepki gösterdi. Ancelotti'yi eleştiren İspanyol taraftarlar böyle giderse Ancelotti'nin ayrılması gerektiğini savundu.

ARDA GÜLER İPLERİ KOPARDI

Screenshot_2

Arda Güler'in bu maçta da süre alamaması, genç oyuncunun öfkesine sebep oldu. Real Madrid konusunu yavaş yavaş kapattığı öğrenilen Arda Güler'in devre arasında takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid şampiyonlar ligi
En Çok Okunan Haberler
Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Kripto parada Trump etkisi! Bitcoin Türkiye saati ile 06.30'da rekor kırdı

Kripto parada Trump etkisi! Bitcoin Türkiye saati ile 06.30'da rekor kırdı

Murat Sancak'tan çarpıcı 'iddaa' çıkışı!

Murat Sancak'tan çarpıcı 'iddaa' çıkışı!

Transferin gerçekleşmesi için gereken şartı açıkladılar

Transferin gerçekleşmesi için gereken şartı açıkladılar

Transferde ortalık karıştı! F.Bahçe harekete geçti... Osimhen'e teklif!

Transferde ortalık karıştı! F.Bahçe harekete geçti... Osimhen'e teklif!

TFF yeni cezayı açıkladı! Bunu yapanın 3 puanı silinecek

TFF yeni cezayı açıkladı! Bunu yapanın 3 puanı silinecek

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.