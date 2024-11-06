Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Milan’ı konuk etti. Bu önemli karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Sahadan 3-1 galip ayrılan Milan, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puanını 6’ya çıkardı. Real Madrid ise ikinci yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı. Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan ekibiyle oynanan müsabakada süre almadı.

REAL TARAFTARI TEPKİLİ

Real Madrid taraftarı, Arda Güler'in yine süre alamamasına büyük tepki gösterdi. Ancelotti'yi eleştiren İspanyol taraftarlar böyle giderse Ancelotti'nin ayrılması gerektiğini savundu.

ARDA GÜLER İPLERİ KOPARDI

Arda Güler'in bu maçta da süre alamaması, genç oyuncunun öfkesine sebep oldu. Real Madrid konusunu yavaş yavaş kapattığı öğrenilen Arda Güler'in devre arasında takımdan ayrılacağı ifade edildi.