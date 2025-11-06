Şampiyonlar Ligi'nde Benfica evinde Leverkusen'e kaybetti! Ajax ile birlikte sonunculuğa demir attı! Jose Mourinho galibiyete haset kaldı

Şampiyonlar Ligi’nin 4.haftasında evinde Bayer Leverkusen’i konuk eden Benfica sahadan 1-0’lık şok bir sonuçla ayrıldı. Teknik direktörlüğünü daha önce Fenerbahçe’yi de çalıştırmış olan Jose Mourinho’nun yaptığı takım 4.maçından da istediği skoru alamadı ve ligde dibi gördü. İşte detaylar…

PATRICK SCHICK ATTI GOLÜ!

Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi Bayer Leverkusen, 1-0 kazanırken, Alman ekibine galibiyeti getiren golü 65. dakikada Patrik Schick attı.

MOU İLE 4 MAÇ 0 PUAN!

Benfica, Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. İlk maçında Karabağ’a evinde 3-2 kaybeden takım ardından Chelsea’ye 1-0, Newcastle’a 3-0 ve bu akşam da Leverkusen’a 1-0 kaybetti.

Bu sonuölarla birlikte Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile puanı olmayan iki takımdan birisi haline gelerek dibi gördü.

OLAY AÇIKLAMALAR GELDİ! ‘‘MEMNUNUM…’’

Bayer Leverkusen mağlubiyetinin ardından konuşan Jose Mourinho, "Takımın gelişiminden ve oynadığımız oyunun kalitesinden çok memnunum.” "İyi ve eksiksiz bir performans. Gerçekten eksiksiz olmasını engelleyen tek şey, gol atamamamız.” dedi.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, bu kez Manchester City deplasmanına konuk olacak.