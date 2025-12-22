Anthony Joshua çenesini kırmıştı! Jake Paul'un son hali gündem oldu

Uzun süredir konuşulan Anthony Joshua – Jake Paul karşılaşması ağır bir tabloyla sona erdi. Joshua, Paul'u 6. rauntta nakavt ederken, maç sonrası Jake Paul'un çenesinin kırıldığı, hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olduğu öğrenildi.

6. RAUNTTA FECİ KNOCK-OUT

Karşılaşmanın 6. rauntunda Anthony Joshua'nın sağ eliyle bulduğu sert darbe, Jake Paul'un dengesini tamamen kaybetmesine neden oldu. Arka arkaya aldığı yumrukların ardından Paul yere yığıldı ve hakemin sayımıyla mücadele sona erdi. Nakavt anı salonda kısa süreli bir sessizlik yaratırken, tribünlerde büyük bir hareketlilik yaşandı.

ÇENESİ KIRILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Maçın hemen ardından kameralara yansıyan görüntülerde Jake Paul'un ağzının kanlar içinde kaldığı görüldü. Yapılan kontrollerde çenesinde kırık tespit edilen Paul'un hastaneye kaldırıldığı, yaşadığı ağır travma nedeniyle yatağa bağımlı hale geldiği ve ameliyata alındığı belirtildi.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Jake Paul'un maç sonrası kanlı ve bitkin halde görüntülenmesi, X ve Instagram başta olmak üzere sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmayı izlemeyen birçok kullanıcı dahi paylaşılan videolar üzerinden maçı tartışmaya başladı.