SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Anthony Joshua çenesini kırmıştı! Jake Paul'un son hali gündem oldu

Bir süredir spor dünyası eski ağır siklet dünya şampiyonu Anthony Joshua ile Youtuber Jake Paul arasında düzenlenecek boks maçını konuşuyordu. Maç geçtiğimiz günlerde gerçekleşti ve Joshua, Paul'u feci şekilde knock-out etti. 6. rauntta çenesine aldığı darbe sonucu çenesi kırılan Paul'un son hali görenlerin içini acıttı.

Anthony Joshua çenesini kırmıştı! Jake Paul'un son hali gündem oldu
Doğukan Akbayır

Uzun süredir konuşulan Anthony Joshua – Jake Paul karşılaşması ağır bir tabloyla sona erdi. Joshua, Paul'u 6. rauntta nakavt ederken, maç sonrası Jake Paul'un çenesinin kırıldığı, hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olduğu öğrenildi.

Anthony Joshua çenesini kırmıştı! Jake Paul un son hali gündem oldu 1

6. RAUNTTA FECİ KNOCK-OUT

Karşılaşmanın 6. rauntunda Anthony Joshua'nın sağ eliyle bulduğu sert darbe, Jake Paul'un dengesini tamamen kaybetmesine neden oldu. Arka arkaya aldığı yumrukların ardından Paul yere yığıldı ve hakemin sayımıyla mücadele sona erdi. Nakavt anı salonda kısa süreli bir sessizlik yaratırken, tribünlerde büyük bir hareketlilik yaşandı.

Anthony Joshua çenesini kırmıştı! Jake Paul un son hali gündem oldu 2

ÇENESİ KIRILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Maçın hemen ardından kameralara yansıyan görüntülerde Jake Paul'un ağzının kanlar içinde kaldığı görüldü. Yapılan kontrollerde çenesinde kırık tespit edilen Paul'un hastaneye kaldırıldığı, yaşadığı ağır travma nedeniyle yatağa bağımlı hale geldiği ve ameliyata alındığı belirtildi.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Jake Paul'un maç sonrası kanlı ve bitkin halde görüntülenmesi, X ve Instagram başta olmak üzere sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmayı izlemeyen birçok kullanıcı dahi paylaşılan videolar üzerinden maçı tartışmaya başladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin yeni transferi kulübünde öyle şeyler yaşadı ki! Maçın yıldızı olmuştu ama... Fenerbahçe'nin yeni transferi kulübünde öyle şeyler yaşadı ki! Maçın yıldızı olmuştu ama...
Diğer kulüpler de geri durmadı: 16. dakikada başladıDiğer kulüpler de geri durmadı: 16. dakikada başladı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Boks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.