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Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Newcastle United, PSG'yi farklı yendi, sahadan sildi

05.10.2023 07:15 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Newscastle United, Fransız devi PSG'yi konuk etti. İngiliz ekibi rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederken grupta liderliğe yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci maçlarla devam ederken, F Grubu'nda Newcastle United sahasında PSG'yi konuk etti. Premier Lig ekibi 21 yıl sonra katıldığı Devler Ligi'nde büyük bir sürprize imza atarak Fransızları 4-1 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi.

İLK YARI 2-0...

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Maçta gol perdesini 17. dakikada Almiron'un golüyle açan Newcastle United, ataklarına tüm hızıyla devam etti ve 39. dakikada Burn'la skoru 2-0'a getirdi. İngilizler, mücadelenin ilk yarısını PSG karşısında 2-0 önde tamamlamayı başardı.

PSG'YE BÜYÜK ŞOK

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İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Premier Lig ekibi Newcastle United oldu. İngilizler, devrenin hemen ardından 50. dakikada Longstaff ile farkı 3'e çıkardı ve PSG'ye büyük bir şok yaşattı. Ancak 6 dakika sonra Fransızlar, Hernandez'in ayağından bulduğu golle farkı 2'ye indirdi ve skor 3-1 oldu.

SAHADAN SİLDİLER

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Skor üstünlüğünü korumayı başaran Newcastle United'da son sözü, Schar söyledi ve İngilizler, Fransızları 4-1'lik skorla sahadan silerek evlerine yolladı. Mücadeleyi, 4-1'lik skorla kazanan Newcastle United oldu ve gruptaki puanını 4'e çıkardı.

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