Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Newcastle United, PSG'yi farklı yendi, sahadan sildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci maçlarla devam ederken, F Grubu'nda Newcastle United sahasında PSG'yi konuk etti. Premier Lig ekibi 21 yıl sonra katıldığı Devler Ligi'nde büyük bir sürprize imza atarak Fransızları 4-1 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi.

İLK YARI 2-0...

Maçta gol perdesini 17. dakikada Almiron'un golüyle açan Newcastle United, ataklarına tüm hızıyla devam etti ve 39. dakikada Burn'la skoru 2-0'a getirdi. İngilizler, mücadelenin ilk yarısını PSG karşısında 2-0 önde tamamlamayı başardı.

PSG'YE BÜYÜK ŞOK

İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Premier Lig ekibi Newcastle United oldu. İngilizler, devrenin hemen ardından 50. dakikada Longstaff ile farkı 3'e çıkardı ve PSG'ye büyük bir şok yaşattı. Ancak 6 dakika sonra Fransızlar, Hernandez'in ayağından bulduğu golle farkı 2'ye indirdi ve skor 3-1 oldu.

SAHADAN SİLDİLER

Skor üstünlüğünü korumayı başaran Newcastle United'da son sözü, Schar söyledi ve İngilizler, Fransızları 4-1'lik skorla sahadan silerek evlerine yolladı. Mücadeleyi, 4-1'lik skorla kazanan Newcastle United oldu ve gruptaki puanını 4'e çıkardı.

