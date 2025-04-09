Şampiyonlar Ligi'nde Declan Rice'dan Real Madrid'e 2 füze! 12 dakikada tarihe geçti...

Real Madrid, Arsenal deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle döndü. Madrid ekibinde kötü gidiş tüm hızıyla devam ederken, Arsenal forması giyen Declan Rice'ın füzeleri Carlo Ancelotti'nin koltuğunu salladı. Attığı gollerle karşılaşmanın önüne geçen Declan Rice, 12 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

12 DAKİKADA REAL MADRID'E 2 FRİKİK GOLÜ!

Her futbolcuya nasip olmayacak bir olay yaşayan Declan Rice, Real Madrid gibi bir takıma 12 dakika içinde hemen hemen aynı bölgeden 2 farklı frikik golü atarak tarihe geçti. Attığı frikik golleriyle takımını 2-0 öne geçiren Declan Rice, sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

DECLAN RICE TARİHE GEÇTİ

Real Madrid'e yalnızca 12 dakikada içinde 2 frikik golü atan Declan Rice, Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda bir maçta 2 frikik golü atabilen ilk oyuncu oldu.

"ROBERTO CARLOS FALSOSU"

Declan Rice'ın attığı ilk goldeki topa verdiği falso, Roberto Carlos'u anımsattı. Sosyal medyadaki kullanıcılar bu gol için "Roberto Carlos golü" şeklinde yorumlarda bulundu.

İKİNCİ GOLDE TOPUN GİTTİĞİ YER HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Declan Rice’ın ikinci attığı frikik golünde topun gittiği yer izleyenleri hayrete düşürdü.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Real Madrid karşısında olağanüstü bir performans ortaya koyan Declan Rice, maçın adamı ödülüne layık görüldü.

TUR KAPISINI SONUNA KADAR ARALADILAR

Arsenal, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Real Madrid'i 3-0 ile geçerek tur için büyük avantaj elde etti. Gecenin diğer maçında Inter deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu maçta 90 dakika forma giydi. Real Madrid'de Arda Güler ise süre alamadı.