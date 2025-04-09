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Şampiyonlar Ligi'nde Declan Rice'dan Real Madrid'e 2 füze! 12 dakikada tarihe geçti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2025 00:24
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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Londra'da oynanan mücadelede 40 yılda bir yaşanacak olay gerçekleşti. Arsenal forması giyen Declan Rice, Roberto Carlos'u bile kıskandıracak cinsten 2 tane frikik golü attı. 12 dakika içinde 2 kez Real Madrid kalesine hemen hemen aynı bölgeden enfes frikik golleri kaydeden Declan Rice, gecenin en çok konuşulan adamı oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Declan Rice'dan Real Madrid'e 2 füze! 12 dakikada tarihe geçti...
Declan Rice

Declan Rice

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Real Madrid, Arsenal deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle döndü. Madrid ekibinde kötü gidiş tüm hızıyla devam ederken, Arsenal forması giyen Declan Rice'ın füzeleri Carlo Ancelotti'nin koltuğunu salladı. Attığı gollerle karşılaşmanın önüne geçen Declan Rice, 12 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

12 DAKİKADA REAL MADRID'E 2 FRİKİK GOLÜ!

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Her futbolcuya nasip olmayacak bir olay yaşayan Declan Rice, Real Madrid gibi bir takıma 12 dakika içinde hemen hemen aynı bölgeden 2 farklı frikik golü atarak tarihe geçti. Attığı frikik golleriyle takımını 2-0 öne geçiren Declan Rice, sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

DECLAN RICE TARİHE GEÇTİ

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Real Madrid'e yalnızca 12 dakikada içinde 2 frikik golü atan Declan Rice, Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda bir maçta 2 frikik golü atabilen ilk oyuncu oldu.

"ROBERTO CARLOS FALSOSU"

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Declan Rice'ın attığı ilk goldeki topa verdiği falso, Roberto Carlos'u anımsattı. Sosyal medyadaki kullanıcılar bu gol için "Roberto Carlos golü" şeklinde yorumlarda bulundu.

İKİNCİ GOLDE TOPUN GİTTİĞİ YER HAYRETE DÜŞÜRDÜ

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Declan Rice’ın ikinci attığı frikik golünde topun gittiği yer izleyenleri hayrete düşürdü.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

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Real Madrid karşısında olağanüstü bir performans ortaya koyan Declan Rice, maçın adamı ödülüne layık görüldü.

TUR KAPISINI SONUNA KADAR ARALADILAR

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Arsenal, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Real Madrid'i 3-0 ile geçerek tur için büyük avantaj elde etti. Gecenin diğer maçında Inter deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu maçta 90 dakika forma giydi. Real Madrid'de Arda Güler ise süre alamadı.

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Frikik haberler arsenal real madrid şampiyonlar ligi son dakika haberleri Spor Haberleri Declan Rice
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