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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sürprizi! Okan Buruk'tan Milan-Inter maçına ziyaret

11.05.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk karşılaşmaları bugün oynanan tek maçla sonlandı. Inter deplasmanda karşılaştığı Milan’ı 2-0 mağlup etti. Tribünde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'ta vardı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sürprizi! Okan Buruk'tan Milan-Inter maçına ziyaret

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan Milan - Inter karşılaşmasıyla birlikte yarı final ilk maçları tamamlandı. San Siro’da oynanan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Gil Manzano yönetti.

Ev sahibi ekip Milan karşılaşmaya; Maignan- Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Diaz, Bennacer, Saelemaekers ve Giroud 11’iyle çıktı. Konuk ekip Inter ise; Onana- Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Hakan Çalhanoğlu, Martinez ve Dzeko ile sahadaydı. İki İtalya temsilcisinin karşılaştığı mücadeleyi konuk ekip Inter 2-0 kazandı. Inter’e galibiyeti getiren golleri 8’inci dakikada Dzeko ve 11’inci dakikada Mkhitaryan kaydetti.

Karşılaşmada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 78 dakika sahada kaldı ve 8’inci dakikada Dzeko’nun attığı golün asistini yaptı. Bu sonucun ardından Inter, yarı final rövanş karşılaşması öncesi büyük avantaj yakaladı.

OKAN BURUK TRİBÜNDE YER ALDI

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Milan - Inter derbisini San Siro'dan takip etti. Galatasaraylı taraftarlar, Cenk Ergün'ün bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.


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