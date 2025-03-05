Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı! Tam 8 gol atıldı

Gecenin dikkat çeken maçında iki İspanyol ekibi karşı karşıya geldi. Real Madrid, derbi maçta sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-1 ile geçerek deplasmandaki maç öncesi avantajın sahibi oldu. Bu maçta ev sahibi ekip, 4'üncü dakikada Rodrygo ile öne geçerken, bu gole cevap 32'nci dakikada Julian Alvarez'den geldi. 55'inci dakikada Brahim Diaz'ın golüyle tekrar öne geçen Real Madrid maçı 2-1 kazandı.

ARSENAL, PSV'Yİ FARKLI MAĞLUP ETTİ

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, sahasında konuk ettiği İngiltere ekibi Arsenal'e farklı mağlup oldu. Rakibini 7-1 mağlup eden Arsenal, tur kapısını araladı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Jurrien Timber, 21'inci dakikada Ethan Nwaneri, 31'inci dakikada Mikel Merino, 47 ile 73'üncü dakikada Martin Odegaard, 48'inci dakikada Leandro Trossard ve 85'inci dakikada Riccardo Calafiori attı. Ev sahibi PSV'nin golü 43'üncü dakikada penaltıdan Noa Lang'dan geldi.

BORUSSIA DORTMUND İLE LILLE YENİŞEMEDİ

Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasında Fransız ekibi Lille'i konuk etti. Borussia Dortmund, 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Borussia Dortmund'un golünü 22'nci dakikada Karim Adeyemi atarken, Lille'in golü 68'inci dakikada Hakon Haraldsson'dan geldi.

ASTON VILLA DEPLASMANDAN AVANTAJLI DÖNÜYOR

Bir diğer son 16 turu maçında Belçika ekibi Club Brugge sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Aston Villa, evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. İngiliz ekibine bu maçta galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Leon Bailey, 82'nci dakikada kendi kalesine Brandon Mechele ve 88'inci dakikada penaltıdan Marco Asensio kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 12'nci dakikada Maxim De Cuyper'den geldi.