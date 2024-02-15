SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçına Mbappe'nin tavırları damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçına Mbappe'nin tavırları damga vurdu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2024 00:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi son 16 turu gecenin maçında PSG ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. İlk yarının 0-0'lık eşitlikle geçildiği anlarda PSG'nin yıldızı Mbappe sahada ilginç bir hareket yaparak mücadelenin önüne geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçına Mbappe'nin tavırları damga vurdu!
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı olarak nitelendirilen PSG-Real Sociedad maçı düşük tempoyla başlayarak istenilenlere karşılık veremedi. Mbappe'nin yaptığı hareket ise ilk yarıda en akıla kalan olay olarak sosyal medyada gündem oldu.

REAL MADRID İDDİALARI VARDI...

18rory-mbappe-mediumSquareAt3X

Maçın ilk yarısının bitiş düdüğünün ardından mutsuz bir hal takınan ve söylenerek soyunma odasının yolunu tutan Mbappe'nin Fransızca ''artık yeter'' dediği televizyon ekranlarından duyuldu. Real Madrid'in kendisini istediği bilinirken, Mbappe'nin takımının bu durumundan rahatsız olduğu ve ayrılmanın eşiğinde olduğu iddia edildi.

KALİTEDEN RAHATSIZ

FtB9tFIWYAAGr64

Takımın içinde bulunduğu oyuncu grubunun kalitesinden rahatsız olan Mbappe, PSG'nin kötü bir kadrosu olduğunu düşünüyor. Bu sebeple takımdan ayrılmayı ciddi ciddi kafasına koyan Fransız yıldızın bu tavrı sosyal medyada gündem olmuş durumda...

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda sporcularımız toplam 14 madalya kazandı!Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda sporcularımız toplam 14 madalya kazandı!
Panathinaikos'ta Fatih Terim'i çıldırtan olay!Panathinaikos'ta Fatih Terim'i çıldırtan olay!
Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier imzayı attı!Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier imzayı attı!
Anahtar Kelimeler:
mbappe psg ligi maçın
En Çok Okunan Haberler
Esenyurt'ta otobüste iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti: 'Pantolonun niye ıslak?'

Esenyurt'ta otobüste iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti: 'Pantolonun niye ıslak?'

Bakanlıktan etiket ayarı! Artık market raflarında yer alamayacak, yasak geliyor...

Bakanlıktan etiket ayarı! Artık market raflarında yer alamayacak, yasak geliyor...

Yayın ihalesinde TFF için şok iddia!

Yayın ihalesinde TFF için şok iddia!

Fenerbahçe maçındaki teşvik primi iddialarına cevap verdi!

Fenerbahçe maçındaki teşvik primi iddialarına cevap verdi!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar takıma geri döndü!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar takıma geri döndü!

Arda Güler'in penaltı pozisyonunda yeni detay!

Arda Güler'in penaltı pozisyonunda yeni detay!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.