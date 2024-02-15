Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçına Mbappe'nin tavırları damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı olarak nitelendirilen PSG-Real Sociedad maçı düşük tempoyla başlayarak istenilenlere karşılık veremedi. Mbappe'nin yaptığı hareket ise ilk yarıda en akıla kalan olay olarak sosyal medyada gündem oldu.

REAL MADRID İDDİALARI VARDI...

Maçın ilk yarısının bitiş düdüğünün ardından mutsuz bir hal takınan ve söylenerek soyunma odasının yolunu tutan Mbappe'nin Fransızca ''artık yeter'' dediği televizyon ekranlarından duyuldu. Real Madrid'in kendisini istediği bilinirken, Mbappe'nin takımının bu durumundan rahatsız olduğu ve ayrılmanın eşiğinde olduğu iddia edildi.

KALİTEDEN RAHATSIZ

Takımın içinde bulunduğu oyuncu grubunun kalitesinden rahatsız olan Mbappe, PSG'nin kötü bir kadrosu olduğunu düşünüyor. Bu sebeple takımdan ayrılmayı ciddi ciddi kafasına koyan Fransız yıldızın bu tavrı sosyal medyada gündem olmuş durumda...





