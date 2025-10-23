Şampiyonlar Ligi'nde gecenin Türk derbisinde maça damga vuran an! Arda Güler ve Kenan yıldız karşılaştı! Maç sonu Arda güler şaşırdı

Eflatun-beyazlılar karşılaşmayı Jude Bellingham'ın tek golüyle 1-0 kazanırken mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler ise performansıyla göz doldurdu. Arda Güler, maçın ardında yetkililer tarafından maçın adamı ödülü verilirken büyük bir şaşkınlık yaşadı.

MAÇIN YILDIZI OLDU!

Real Madrid’in Juventus’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler; 7 kilit pas, 6/6 uzun top, 1 ps arası, 1/1 dribbling, 10 topu geri kazanma istatistiklerini yakaladı. Bu performansıyla UEFA tarafından "Maçın Oyuncusu" seçildi.

ARDA GÜLER ŞAŞIRDI!

A Milli futbolcu Arda Güler karşılaşma sonrasında kendisine maçın oyuncusu ödülünü kazandığı söylenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı genç futbolcunun tepkisini paylaşarak, "Arda Güler'in şaşkın ama hak edilmiş anı!" notunu düştü.

''OYUNUMUZA ÇOK ANLAM KATIYOR...''

Xabi Alonso, "Arda şu anda her şeyini geliştirme sürecinde. Henüz 20 yaşında. Yaşı, kalitesi ve bulunduğu yer göz önüne alındığında, ona destek olmalıyız. Karar verme konusunda, pres yaparken, oyunda ezilmemek konusunda gelişmesi gerekiyor ama birçok harika özelliği var ve oyunumuza çok anlam katıyor. Oyunun içinde olduğunda takımın kolektif dinamiği gelişiyor ve bu önemli. Nerede oynadığına gelirsek biraz daha ileri ya da biraz daha geride bu etrafındaki oyunculara ve maçın ne gerektirdiğine bağlı. Arda'nın gelişiminden çok memnunum, ama ondan daha fazlasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.