SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin Türk derbisinde maça damga vuran an! Arda Güler ve Kenan yıldız karşılaştı! Maç sonu Arda güler şaşırdı

Şampiyonlar Ligi’nde dün gece Türk derbisi yaşandı. Arda Güler’li Real Madrid ile Kenan Yıldız’lı Juventus, Estadio Santiago Bernabeu’da karşı karşıya gelirken, Arda Güler’in maç sonu harekete geceye damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin Türk derbisinde maça damga vuran an! Arda Güler ve Kenan yıldız karşılaştı! Maç sonu Arda güler şaşırdı
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Eflatun-beyazlılar karşılaşmayı Jude Bellingham'ın tek golüyle 1-0 kazanırken mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler ise performansıyla göz doldurdu. Arda Güler, maçın ardında yetkililer tarafından maçın adamı ödülü verilirken büyük bir şaşkınlık yaşadı.

MAÇIN YILDIZI OLDU!

Şampiyonlar Ligi nde gecenin Türk derbisinde maça damga vuran an! Arda Güler ve Kenan yıldız karşılaştı! Maç sonu Arda güler şaşırdı 1

Real Madrid’in Juventus’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler; 7 kilit pas, 6/6 uzun top, 1 ps arası, 1/1 dribbling, 10 topu geri kazanma istatistiklerini yakaladı. Bu performansıyla UEFA tarafından "Maçın Oyuncusu" seçildi.

ARDA GÜLER ŞAŞIRDI!

Şampiyonlar Ligi nde gecenin Türk derbisinde maça damga vuran an! Arda Güler ve Kenan yıldız karşılaştı! Maç sonu Arda güler şaşırdı 2

A Milli futbolcu Arda Güler karşılaşma sonrasında kendisine maçın oyuncusu ödülünü kazandığı söylenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Şampiyonlar Ligi nde gecenin Türk derbisinde maça damga vuran an! Arda Güler ve Kenan yıldız karşılaştı! Maç sonu Arda güler şaşırdı 3

Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı genç futbolcunun tepkisini paylaşarak, "Arda Güler'in şaşkın ama hak edilmiş anı!" notunu düştü.

''OYUNUMUZA ÇOK ANLAM KATIYOR...''

Şampiyonlar Ligi nde gecenin Türk derbisinde maça damga vuran an! Arda Güler ve Kenan yıldız karşılaştı! Maç sonu Arda güler şaşırdı 4

Xabi Alonso, "Arda şu anda her şeyini geliştirme sürecinde. Henüz 20 yaşında. Yaşı, kalitesi ve bulunduğu yer göz önüne alındığında, ona destek olmalıyız. Karar verme konusunda, pres yaparken, oyunda ezilmemek konusunda gelişmesi gerekiyor ama birçok harika özelliği var ve oyunumuza çok anlam katıyor. Oyunun içinde olduğunda takımın kolektif dinamiği gelişiyor ve bu önemli. Nerede oynadığına gelirsek biraz daha ileri ya da biraz daha geride bu etrafındaki oyunculara ve maçın ne gerektirdiğine bağlı. Arda'nın gelişiminden çok memnunum, ama ondan daha fazlasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O pozisyon sonrası Arda Güler'in ağzından küfür çıktı!O pozisyon sonrası Arda Güler'in ağzından küfür çıktı!
G.Saray'ın rakibi paramparça! -10 averaj, 3 penaltı, 1 kırmızıG.Saray'ın rakibi paramparça! -10 averaj, 3 penaltı, 1 kırmızı
Anahtar Kelimeler:
Juventus Arda Güler Jude Bellingham ödül real madrid şampiyonlar ligi Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.