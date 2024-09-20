Şampiyonlar Ligi'nde gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonunda Galatasaray taraftarına gönderme! ''Artık kendimi rahat hissediyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica, deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu’nda oynanan maça Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11’de başladı. Portekiz temsilcisi, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 29. dakikada Orkun Kökçü’nün serbest vuruştan atıığı golle farkı 2’ye çıkardı. Kızılyıldız’ın tek golü 86. dakikada Milson’dan geldi. Kalan sürede skor değişmeyince Benfica sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başladı.

KEREM'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Sport TV'ye verdiği maç sonu röportajında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Mutluyum çünkü kazanmayı hak ettik. Tüm takımlar için zor bir atmosfere sahip, zor bir maçtı. Kazanmayı hak ettik, iyi oynadık ve iyi savunma yaptık. Üç puanla başlamak önemlidir. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ARTIK KENDİMİ RAHAT HİSSEDİYORUM"

Galatasaray taraftarıyla sıkıntılar yaşadığı bilinen Kerem, ufak bir göndermede bulunarak, "Takım arkadaşlarım ve taraftarlar tarafından çok iyi karşılandım. Artık kendimi rahat hissediyorum. Maçın en başından itibaren sahada her şeyimi verebiliyorum. Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum, bu inanılmaz" dedi.