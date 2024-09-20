SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Şampiyonlar Ligi'nde gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonunda Galatasaray taraftarına gönderme! ''Artık kendimi rahat hissediyorum"

Şampiyonlar Ligi'nde gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonunda Galatasaray taraftarına gönderme! ''Artık kendimi rahat hissediyorum"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.09.2024 09:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Benfica, deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız’ı milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu, Kızılyıldız karşılaşmasının ardından Portekiz basınına konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonunda Galatasaray taraftarına gönderme! ''Artık kendimi rahat hissediyorum"
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica, deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu’nda oynanan maça Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11’de başladı. Portekiz temsilcisi, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 29. dakikada Orkun Kökçü’nün serbest vuruştan atıığı golle farkı 2’ye çıkardı. Kızılyıldız’ın tek golü 86. dakikada Milson’dan geldi. Kalan sürede skor değişmeyince Benfica sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başladı.

KEREM'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

459757303_720861436890499_7303522259923704533_n

Sport TV'ye verdiği maç sonu röportajında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Mutluyum çünkü kazanmayı hak ettik. Tüm takımlar için zor bir atmosfere sahip, zor bir maçtı. Kazanmayı hak ettik, iyi oynadık ve iyi savunma yaptık. Üç puanla başlamak önemlidir. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ARTIK KENDİMİ RAHAT HİSSEDİYORUM"

460363566_1056552172844501_4702703499515062639_n

Galatasaray taraftarıyla sıkıntılar yaşadığı bilinen Kerem, ufak bir göndermede bulunarak, "Takım arkadaşlarım ve taraftarlar tarafından çok iyi karşılandım. Artık kendimi rahat hissediyorum. Maçın en başından itibaren sahada her şeyimi verebiliyorum. Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum, bu inanılmaz" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu benfica galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Gündem yaratacak bir seçim anketi daha! Fark yüzde 4’ü aştı…

Gündem yaratacak bir seçim anketi daha! Fark yüzde 4’ü aştı…

Yapay zeka, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin favorisini açıkladı!

Yapay zeka, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin favorisini açıkladı!

Haaland, formasını isteyen Inter'li futbolcuya formasını vermedi!

Haaland, formasını isteyen Inter'li futbolcuya formasını vermedi!

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona şoku!

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona şoku!

Burak Yılmaz maç sonu Trabzonspor taraftarıyla tartıştı!

Burak Yılmaz maç sonu Trabzonspor taraftarıyla tartıştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.