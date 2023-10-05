Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş olay! Barcelona'nın yıldızı Lamine yamal maç sırasında ishal oldu, maçı terk etti geri dönmedi!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Organizasyonun ikinci haftası birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olurken, H Grubu'nun ikinci maçında Barcelona deplasmanda Porto'ya konuk oldu.

MAÇ SIRASINDA TUVALETE GİTTİ

İspanyol ekibinin 1-0 kazandığı mücadelenin 71. dakikasında oldukça ilginç bir olay yaşandı. Katalan devinde 16 yaş 183 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olan Lamine Yamal ishal olması nedeniyle tuvalete gitmek için sahayı terk etti.

GERİ DÖNMEDİ

10 dakika boyunca geri dönmeyen Yamal'ın yokluğunda 10 kişi mücadele eden Barcelona'da genç yıldız gelmeyince yerine Marcos Alonso oyuna dahil oldu.

XAVI'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMA

90 dakikanın ardından konuyla ilgili konuşan teknik direktör Xavi, "Yamal hastaydı. Bir hastalıktan dolayı acı çekiyordu. Bir süredir bunu bana söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de hemen geri gelmesini istedim. Gitti ve geri dönmedi." açıklamasını yaptı.

