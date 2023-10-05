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  4. Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş olay! Barcelona'nın yıldızı Lamine yamal maç sırasında ishal oldu, maçı terk etti geri dönmedi!

Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş olay! Barcelona'nın yıldızı Lamine yamal maç sırasında ishal oldu, maçı terk etti geri dönmedi!

05.10.2023 07:30 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Barcelona deplasmanda Porto'ya konuk olurken, mücadelenin 71. dakikasında tuvalete gitmek için izin isteyen genç yıldız Yamal geri dönmedi. İşte detaylar...

Lamine Yamal

Lamine Yamal

İSP İspanya
Yaş: 16 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Organizasyonun ikinci haftası birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olurken, H Grubu'nun ikinci maçında Barcelona deplasmanda Porto'ya konuk oldu.

MAÇ SIRASINDA TUVALETE GİTTİ

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İspanyol ekibinin 1-0 kazandığı mücadelenin 71. dakikasında oldukça ilginç bir olay yaşandı. Katalan devinde 16 yaş 183 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olan Lamine Yamal ishal olması nedeniyle tuvalete gitmek için sahayı terk etti.

GERİ DÖNMEDİ

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10 dakika boyunca geri dönmeyen Yamal'ın yokluğunda 10 kişi mücadele eden Barcelona'da genç yıldız gelmeyince yerine Marcos Alonso oyuna dahil oldu.

XAVI'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMA

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90 dakikanın ardından konuyla ilgili konuşan teknik direktör Xavi, "Yamal hastaydı. Bir hastalıktan dolayı acı çekiyordu. Bir süredir bunu bana söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de hemen geri gelmesini istedim. Gitti ve geri dönmedi." açıklamasını yaptı.

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