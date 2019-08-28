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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 28.08.2019 07:49 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş mücadelesinde, Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız gruplara kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda üç rövanş mücadelesi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşında 3 maç oynandı. Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

PLAY - OFF TURUNDA İKİ MAÇTA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Rosenborg (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) : 0-2, 1-1

Krasnodar (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan) : 0-4, 1-2

Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre) : 2-2, 1-1

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Anahtar Kelimeler:
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