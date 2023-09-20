Şampiyonlar Ligi'nde hafızalardan uzun yıllar silinmeyecek olay! Lazio'nun kalecisi Ivan Provedel'den 90+5'te gol...

Devler sahnesinin E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarda gecenin en farklı skorunu Antwerp'i 5-0 mağlup eden Barcelona aldı. Son şampiyon Manchester City, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Kızılyıldız'ı 3-1'lik skorla geçti. Gecenin olayı ise Lazio-Atletico Madrid maçında yaşandı. Lazio kalecisi Provedel, 90+5'inci dakikada attığı kafa golüyle takımına beraberliği getirdi.

90+5'TE PROVEDEL'TEN TARİHİ GOL

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Lazio'nun kalecisi Ivan Provedel kalesinden çıkıp geldi. 1 puan almak için tüm hatlarıyla yüklenen Lazio'da kazanılan korner sonrası nefesler tutuldu. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cataldi ön direğe doğru orta yaptı. Atletico Madrid savunması bu topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Alberto, ceza sahasına ortasını yaptı. Mükemmel bir şekilde yükselen Lazio'nun kalecisi Ivan Provedel topu ağlarla buluşturdu.

Lazio kalecisi Provedel, son dakikada beraberlik golünü attı!



pic.twitter.com/PRDzcAPBWY — Mynet Spor (@mynetspor) September 19, 2023

AKILLARA SİNAN BOLAT GELDİ

Ivan Provedel, Sinan Bolat’tan (Aralık 2009 vs AZ Alkmaar) bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk kaleci oldu (penaltılar hariç).

"GOL ATTIĞIMI FARK ETMEDİM"

Maçın ardından konuşan Ivan Provedel, "Gol attığımı fark etmedim. Immobile ile çalışıyorum, bu hareketlenmeleri yaptığını her gün görüyorum. Luis Alberto'nun topu aldığını gördüm. O genellikle uzak direğe doğru vurur. Ben de oraya koştum." dedi.

