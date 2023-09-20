SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Şampiyonlar Ligi'nde hafızalardan uzun yıllar silinmeyecek olay! Lazio'nun kalecisi Ivan Provedel'den 90+5'te gol...

Şampiyonlar Ligi'nde hafızalardan uzun yıllar silinmeyecek olay! Lazio'nun kalecisi Ivan Provedel'den 90+5'te gol...

20.09.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Lazio ile Atletico Madrid'in karşı karşıya geldiği mücadelede uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir olay yaşandı. Maçın son dakikalarına 1-0 geride giren Lazio'da kaleci golü atarak skoru 1-1'e getirdi. Bu golün santrası bile yapılmadı ve Lazio sahadan 1 puanla ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde hafızalardan uzun yıllar silinmeyecek olay! Lazio'nun kalecisi Ivan Provedel'den 90+5'te gol...
Ivan Provedel

Ivan Provedel

İTA İtalya
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Lazio
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Devler sahnesinin E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarda gecenin en farklı skorunu Antwerp'i 5-0 mağlup eden Barcelona aldı. Son şampiyon Manchester City, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Kızılyıldız'ı 3-1'lik skorla geçti. Gecenin olayı ise Lazio-Atletico Madrid maçında yaşandı. Lazio kalecisi Provedel, 90+5'inci dakikada attığı kafa golüyle takımına beraberliği getirdi.

90+5'TE PROVEDEL'TEN TARİHİ GOL

GOAL_-_Blank_WEB_-_Facebook_(37)

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Lazio'nun kalecisi Ivan Provedel kalesinden çıkıp geldi. 1 puan almak için tüm hatlarıyla yüklenen Lazio'da kazanılan korner sonrası nefesler tutuldu. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cataldi ön direğe doğru orta yaptı. Atletico Madrid savunması bu topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Alberto, ceza sahasına ortasını yaptı. Mükemmel bir şekilde yükselen Lazio'nun kalecisi Ivan Provedel topu ağlarla buluşturdu.

AKILLARA SİNAN BOLAT GELDİ

Screenshot_3

Ivan Provedel, Sinan Bolat’tan (Aralık 2009 vs AZ Alkmaar) bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk kaleci oldu (penaltılar hariç).

"GOL ATTIĞIMI FARK ETMEDİM"

Screenshot_1

Maçın ardından konuşan Ivan Provedel, "Gol attığımı fark etmedim. Immobile ile çalışıyorum, bu hareketlenmeleri yaptığını her gün görüyorum. Luis Alberto'nun topu aldığını gördüm. O genellikle uzak direğe doğru vurur. Ben de oraya koştum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle başlangıç! Barça gol oldu yağdı...Yok böyle başlangıç! Barça gol oldu yağdı...
Dev maçta kazanan PSG! B. Dortmund...Dev maçta kazanan PSG! B. Dortmund...
San Siro'da sessiz gece!San Siro'da sessiz gece!
Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid lazio şampiyonlar ligi UEFA atan ligi de maçı son şampiyon maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

Sevgilisinin kocası evi bastı! Böyle kaçmaya çalıştı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Böyle kaçmaya çalıştı

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.