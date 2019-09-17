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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları başladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 17.09.2019 22:26 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Inter ile Slavia Prag, İtalya'da karşı karşıya geldiler. Inter, Slavia Prag'a karşı beraberliği uzatmalarda buldu ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Lyon da G Grubu'ndaki maçında Zenit'le 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, F ve G gruplarında oynanan birer maçla başladı.

F Grubu mücadelesinde Inter, konuk ettiği Slavia Prag ile puanları paylaştı.

Slavia Prag, Peter Olayinka'nın 63. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de Inter'in baskıları 90+1 de Nicolo Barella'nın golüyle sonuç verdi ve maç 1-1 sona erdi.

G Grubu ilk maçında ise Olympique Lyon evinde ağırladığı Zenit ile 1-1 berabere kaldı.

Zenit golü 41. dakikada Sardar Azmoun ile bulurken, Lyon 51. dakikada Memphis Depay'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

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