Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz maç! Nuri Şahin'in Dortmund'u Real Madrid'e kök söktürdü... Sonunu getiremedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid ile Dortmund karşı karşıya geldi.

İspanya'da oynanan mücadelede Nuri Şahin'in Dortmund'u dünya devi karşısında ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle kapatmasına rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İKİNCİ YARI DAĞILDILAR

Alman temsilcisi, 30. dakikada Donyell Malen’in attığı golle öne geçti. Sadece 4 dakika sonra Jamie Bynoe-Gittens’in golü, eflatun-beyazlıların üzerine adeta kaynar su döktü. Ancak başkent ekibi, ikinci yarıda Rudiger'in 60. dakikada ve Vinicius Junior'un 62. dakikada peş peşe attığı gollerle bu sefer Nuri Şahin’in Dortmund'unun başından aşağı kaynar sular dökmüş oldu. Üst üste gelen gollerle dağılan Alman ekibini 83'de Lucas Vázquez, 86 ve 90'da tekrar Vinicius Junior yıktı.

6 PUANDA KALDILAR

Borussia Dortmund, Devler Ligi'nde daha önce oynadığı 2 maçı da kazanmıştı. Nuri Şahin önderliğindeki Alman ekibi, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı Real Madrid maçından puan çıkartamadı. Bu sonuçla sarı - siyahlılar Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'da kaldı.