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Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor! Bu sefer Feyenoord'u avladı... Boş geçtiği maç yok!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.10.2024 23:32
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica sahasında Feyenoord'u konuk etti. Portekiz ekibinin yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu gollerine bu maçta da devam etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor! Bu sefer Feyenoord'u avladı... Boş geçtiği maç yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica sahasında Feyenoord ile kozlarını paylaştı. Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle transfer olan Kerem Aktürkoğlu bu haftayı da boş geçmedi.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında farkı 1'e indiren golü Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından buldu.

BU SEFER FEYENOORD'U AVLADI

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Portekiz ekibi Benfica'ya imza attığı günden bu yana skor üstüne skor üreten Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u da boş geçmedi.
Milli futbolcu, Feyenoord kalesinden dönen topa dokunarak skoru 2-1'e getirdi ve farkı 1'e indirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BOŞ GEÇMİYOR

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Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica kariyeri harika bir şekilde devam ediyor. Transfer olduğu günden bu yana Portekiz ekibiyle tüm kulvarlarda 6 maça çıkan milli yıldız, bu müsabakalarda 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Aktürkoğlu'nun gollerinin 2'si, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ve Atletico Madrid'e karşı geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu benfica şampiyonlar ligi
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