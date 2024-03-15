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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! Çeyrek finalde erken final...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.03.2024 14:14
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çeyrek finalde adeta final gibi bir karşılaşma oynanacak. Real Madrid - Manchester City ve PSG - Barcelona eşleşmesi dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! Çeyrek finalde erken final...

Avrupa’nın kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekimine son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid ve Paris Saint-Germain katıldı. Seri başı takımın olmadığı kura çekimini bir dönem Trabzonspor forması da giyen Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel gerçekleştirdi.

Organizasyonda çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan tarihlerinde, rövanş müsabakaları ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı finallerde ilk karşılaşmalar 30 Nisan-1 Mayıs, ikinci maçlar da 7-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yarı final maç programı, çeyrek final rövanş maçlarının ardından 18 Nisan’da açıklanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunun finali, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılacak.

İşte eşleşmeler:

Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Borussia Dortmund
Real Madrid - Manchester City
Paris Saint-Germain - Barcelona

YARI FİNAL BELLİ OLDU

Atletico Madrid - Dortmund eşleşmesinin galibi yarı finalde, Paris-Saint-Germain - Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Arsenal-Bayern Münih eşleşmesinden turu atlayacak taraf, yarı finalde Real Madrid - Manchester City eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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şampiyonlar ligi UEFA Avrupa ligi
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