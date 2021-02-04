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Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig-Liverpool eşleşmesine koronavirüs engeli

04.02.2021 23:39 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig-Liverpool eşleşmesine koronavirüs engeli

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı 16 Şubat tarihi itibariyle başlıyor. Bu maçların en önemlilerinden biri de Leizpig - Liverpool mücadelesi olacak ancak koronavirüs mutasyonlarının en çok görüldüğü ülkelerden olan İngiltere'den birçok ülkeye uçuşlar durdurulmuş durumda... Bu ülkelerden biri de Almanya... Dolayısıyla ya Leizpig stat değiştirecek ya da hükmen mağlubiyeti kabul edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 16 şubat günü normal şartlarda Leizpig'in Almanya'da Liverpool'u ağırlaması gerekiyordu. Ancak Almanya'nın koronavirüs kısıtlamalarını genişletmesi ve 17 Şubat tarihine kadar İngiltere'den gelen uçuşları kabul etmemesi Liverpool'un Almanya'ya girişine engel koydu. Maç için şu anda çözüm bulunmuş değil.

Seçeneklerden biri, Alman ekibinin İngiltere'ye gelmesi ve Londra'da ya da Liverpool'un sahası olan Anfield'da ilk maçı oynaması. Leipzig çözümlerin hiçbirini kabul etmezse de hükmen mağlup sayılacak.

İngiliz medyasındaki haberlere göre Leipzig'in, Liverpool'un Almanya'ya girişi için izin istemesine ise Alman hükumetinden ret cevabı geldi. Leipzig'in UEFA'ya tarafsız saha başvurusunda bulunması bekleniyor.

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