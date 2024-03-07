SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Real Madrid çeyrek finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Real Madrid çeyrek finale yükseldi

07.03.2024 01:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Manchester City ve Real Madrid, çeyrek finale çıktı. Real Madrid'de yedekler arasında bulunan Arda Güler ise maçta forma şansı bulamadı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, iki maçla devam etti.

Turnuvanın son şampiyonu İngiltere'nin Manchester City ekibi, 3-1 galip geldiği maçın rövanşında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.

Mücadeleyi 5. dakikada Manuel Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45+3. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 3-1 kazanan Manchester City, adını çeyrek finale yazdırdı. Konuk takımın golünü, 29. dakikada Mohamed Elyounoussi kaydetti.

BERABERLİK YETERLİ OLDU

İspanya ekibi Real Madrid, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Almanya'nın Leipzig takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk etti.

sa

Real Madrid, 65. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle 1-0 öne geçti. Leipzig, 68. dakikada Willi Orban ile fileleri havalandırdı ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Madrid ekibi, ilk maçta aldığı galibiyetin avantajıyla son 8 takım arasına kaldı. İspanya temsilcisinde yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

Turnuvanın son 16 turu, 12-13 Mart'taki rövanş karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FIFA'dan Süper Lig ekibi hakkında karar! Transfer yasağı getirildiFIFA'dan Süper Lig ekibi hakkında karar! Transfer yasağı getirildi
Arda Turan kendini efsane olarak gördüğü kulübü açıkladı! "Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum ama..."Arda Turan kendini efsane olarak gördüğü kulübü açıkladı! "Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum ama..."
Antrenör faule sinirlenince adeta deliye döndü!Antrenör faule sinirlenince adeta deliye döndü!
Anahtar Kelimeler:
şampiyonlar ligi UEFA Avrupa ligi maçı son şampiyon maçın
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş "Bu sözü açıkçası söylemedim" diyerek açıkladı: 'Seçim sonu birtakım gelişmeler olacak'

Mansur Yavaş "Bu sözü açıkçası söylemedim" diyerek açıkladı: 'Seçim sonu birtakım gelişmeler olacak'

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Bakan Tunç yeni gelişmeyi canlı yayında duyurdu

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Bakan Tunç yeni gelişmeyi canlı yayında duyurdu

FIFA'dan Süper Lig ekibi hakkında karar! Transfer yasağı getirildi

FIFA'dan Süper Lig ekibi hakkında karar! Transfer yasağı getirildi

Arda Turan kendini efsane olarak gördüğü kulübü açıkladı! "Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum ama..."

Arda Turan kendini efsane olarak gördüğü kulübü açıkladı! "Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum ama..."

Antrenör faule sinirlenince adeta deliye döndü!

Antrenör faule sinirlenince adeta deliye döndü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.