Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid tarih yazarak finale çıktı! Bayern Münih öne geçmesine rağmen maçı kazanamadı...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk maçın 2-2 bitmesiyle avantajı cebine koyup evinde Bayern'i ağırlayan Real Madrid şok bir şekilde 1-0 geriye düştü. Mücadelenin sonlarında doğru baskını arttıran İspanyol devi 87 ve 90+1'de Joselu'nun attığı gollerle Bayern'i 2-1'lik skorla saf dışı bırakmayı başardı.

TARİHTE BİR İLK YAŞANACAK

2024 yılı, tarihte ilk kez bir Türk futbolcunun Şampiyonlar Ligi kazandığı yıl olacak.

-Arda Güler

-Salih Özcan

FİNALDE REAL MADRID-DORTMUND

Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Real Madrid ile Dortmund karşı karşıya gelecek.

BAYERN'E HİÇ KAYBETMEDİ

Carlo Ancelotti, kariyerinde hiç Bayern Münih'e yenilmedi.

FİNAL İNGİLTERE'DE

"Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.





