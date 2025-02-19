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  4. Şampiyonlar Ligi'nde dün gece bir şey yaşandı! Tüm dünyayı ters köşe eden sonuç... Turnuvaya resmen veda ettiler

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece bir şey yaşandı! Tüm dünyayı ters köşe eden sonuç... Turnuvaya resmen veda ettiler

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
19.02.2025 08:42
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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Milan, sahasında Feyenoord ile karşılaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Milan, sahasında 1-1 beraberlik aldı ve Devler Ligi'ne veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece bir şey yaşandı! Tüm dünyayı ters köşe eden sonuç... Turnuvaya resmen veda ettiler

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş mücadelesinde Milan, sahasında Feyenoord'u ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. İlk maçı 1-0 kazanan Feyenoord üst tura atlayan taraf oldu.

MİLAN 10 KİŞİ KALDI

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Milan'da Theo Hernandez, 51. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla kırmızı kart görüp oyundan atıldı. Milan maçın uzun bir bölümü 10 kişi mücadele etti. Maçta golleri, 1. dakikada Gimenez ve 73. dakikada Carranza kaydetti. Bu sonuçla birlikte Feyenoord tur atlayan ilk takım oldu. Feyenoord, play-off turundan son 16'ya yükseldi.

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