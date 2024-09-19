Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen gol! Futbol tarihinde 90. dakikada ilk kez yaşandı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dün gece PSG-Girona maçında çok ilginç bir olay yaşandı.

GECENİN EN İLGİNÇ ANI PARİS’TE OYNANDI

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maç Paris'te oynandı. Sezonun flaş takımı Girona, PSG deplasmanına geldi. Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan PSG, galibiyet golünü 90. dakikada bulabildi.

TALİHSİZ BİR GOL YEDİLER

PSG, son dakikada yine yüklenirken sürpriz bir gol buldu. Nuno Mendes, soldan ceza sahasına girdiği topu içeri çevirdi. Girona kalecisi Gazzaniga, topu rahatlıkla kontrol edebilecekken elinden kaçırdı ve bacak arasından bir gol yedi.

TARİHE GEÇEN GOL

Atılan bu gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 90. dakikada kendi kalesine atılan ilk gol olarak tarihe geçti.