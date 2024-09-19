Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen gol! Futbol tarihinde 90. dakikada ilk kez yaşandı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dün gece PSG-Girona maçında çok ilginç bir olay yaşandı.
Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maç Paris'te oynandı. Sezonun flaş takımı Girona, PSG deplasmanına geldi. Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan PSG, galibiyet golünü 90. dakikada bulabildi.
PSG, son dakikada yine yüklenirken sürpriz bir gol buldu. Nuno Mendes, soldan ceza sahasına girdiği topu içeri çevirdi. Girona kalecisi Gazzaniga, topu rahatlıkla kontrol edebilecekken elinden kaçırdı ve bacak arasından bir gol yedi.
Atılan bu gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 90. dakikada kendi kalesine atılan ilk gol olarak tarihe geçti.