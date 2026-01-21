Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Arda Güler yine sahnede! Real Madrid'den yarım düzine gol

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Monaco’yu farklı mağlup ederek geceye damga vurdu. Estadio Bernabeu’da oynanan karşılaşmada İspanyol devi, rakibini 6-1’lik skorla geçerek gücünü net biçimde ortaya koydu.
Maça hızlı başlayan Real Madrid, Kylian Mbappe’nin 5 ve 26. dakikalarda attığı gollerle erken üstünlüğü ele geçirdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekipte Franco Mastantuono 51. dakikada fileleri havalandırırken, 55. dakikada Thilo Kehrer’in kendi kalesine gönderdiği top farkı açtı.
63'ncü dakikada Arda Güler’in asistinde Vinicius Junior skoru daha da yukarı taşıdı. 81. dakikada ise Jude Bellingham, Federico Valverde’nin şık pasını gole çevirerek gecenin skorunu belirledi.
Monaco’nun tek sayısı 72. dakikada Jordan Teze’den geldi. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 77 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik katkısıyla 10 numara pozisyonunda etkili bir performans sergileyerek tribünlerden alkış aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GECENİN SONUÇLARI:
