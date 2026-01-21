SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Arda Güler yine sahnede! Real Madrid'den yarım düzine gol

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Bernabeu’da Monaco’yu 6-1 gibi farklı bir skorla geçerek gövde gösterisi yaptı. Mbappe’nin iki golle yıldızlaştığı gecede Arda Güler asist yaparak yine sahne aldı, İspanyol devi gecenin en dikkat çeken galibiyetlerinden birine imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Arda Güler yine sahnede! Real Madrid'den yarım düzine gol
Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Monaco’yu farklı mağlup ederek geceye damga vurdu. Estadio Bernabeu’da oynanan karşılaşmada İspanyol devi, rakibini 6-1’lik skorla geçerek gücünü net biçimde ortaya koydu.

Maça hızlı başlayan Real Madrid, Kylian Mbappe’nin 5 ve 26. dakikalarda attığı gollerle erken üstünlüğü ele geçirdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekipte Franco Mastantuono 51. dakikada fileleri havalandırırken, 55. dakikada Thilo Kehrer’in kendi kalesine gönderdiği top farkı açtı.

ARDA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Şampiyonlar Ligi nde tarihi gece: Arda Güler yine sahnede! Real Madrid den yarım düzine gol 1

63'ncü dakikada Arda Güler’in asistinde Vinicius Junior skoru daha da yukarı taşıdı. 81. dakikada ise Jude Bellingham, Federico Valverde’nin şık pasını gole çevirerek gecenin skorunu belirledi.

Monaco’nun tek sayısı 72. dakikada Jordan Teze’den geldi. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 77 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik katkısıyla 10 numara pozisyonunda etkili bir performans sergileyerek tribünlerden alkış aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GECENİN SONUÇLARI:

  • Inter 1-3 Arsenal
  • Real Madrid 6-1 Monaco
  • Olympiakos 2-0 B. Leverkusen
  • Tottenham 2-0 B. Dortmund
  • Villarreal 1-2 Ajax
  • Kopenhag 1-1 Napoli
  • Sporting CP 2-1 PSG
  • Bodo/Glimt 3-1 Manchester City
  • K. Almaty 1-4 Club Brugge

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendisi bile şaştı! Fenerbahçe istemiyordu: En Nesyri'ye öyle bir talip çıktı ki... Kendisi bile şaştı! Fenerbahçe istemiyordu: En Nesyri'ye öyle bir talip çıktı ki...
Tarihe geçti! Zeynep Sönmez'den büyük başarıTarihe geçti! Zeynep Sönmez'den büyük başarı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika real madrid şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.