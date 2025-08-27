Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu! Sürprizlerle dolu gecenin ardından ilkler yaşandı... Gecenin bir diğer kazananı ise Galatasaray oldu...

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçlarının ardından adını lig etabına yazdıran ekipler belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan üç rövanş maçının ardından Kairat Almaty, Bodo/Glimt ve Pafos tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmayı başardı.

İLKLERİN GECESİ…

Kazakistan temsilcisi Kairat, Celtic'i penaltılarla eleyerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi. Öte yandan 2014'te kurulan Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC, Kızılyıldız'ı eleyerek 11 yıllık tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi.

KAZANAN GALATASARAY OLDU!

Galatasaray, Kazak temsilcisi Kairat'ın Celtic'i elemesiyle birlikte ekstra 320 B€ gelir elde ederken, Güney Kıbrıs ekibi Pafos'un da Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesiyle toplamda 640 B€ gelir elde etti. Böylelikle sarı kırmızılılar daha lig etabına kalmadan kasasını doldurmayı başardı.

DİREKT KATILIM GELİRİ

UEFA'nın açıkladığı rapora göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için yaklaşık 19 milyon euroluk bir gelirin sahibi olacak. Bu ödül, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayan takımlara verildiği için sarı-kırmızılılar bu tutarı direkt olarak kasasına koyacak.