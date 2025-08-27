SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu! Sürprizlerle dolu gecenin ardından ilkler yaşandı... Gecenin bir diğer kazananı ise Galatasaray oldu...

Şampiyonlar Ligi’nde dün gece oynanan karşılaşmaların ardından lig etabına kalan takımlar belli oldu. Kazak temsilcisi Kairat Almaty, Bodo/Glimp ve Pafos adını lig etabına yazdırmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu! Sürprizlerle dolu gecenin ardından ilkler yaşandı... Gecenin bir diğer kazananı ise Galatasaray oldu...
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçlarının ardından adını lig etabına yazdıran ekipler belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan üç rövanş maçının ardından Kairat Almaty, Bodo/Glimt ve Pafos tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmayı başardı.

İLKLERİN GECESİ…

Şampiyonlar Ligi nde tur atlayan takımlar belli oldu! Sürprizlerle dolu gecenin ardından ilkler yaşandı... Gecenin bir diğer kazananı ise Galatasaray oldu... 1

Kazakistan temsilcisi Kairat, Celtic'i penaltılarla eleyerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi. Öte yandan 2014'te kurulan Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC, Kızılyıldız'ı eleyerek 11 yıllık tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi.

KAZANAN GALATASARAY OLDU!

Şampiyonlar Ligi nde tur atlayan takımlar belli oldu! Sürprizlerle dolu gecenin ardından ilkler yaşandı... Gecenin bir diğer kazananı ise Galatasaray oldu... 2

Galatasaray, Kazak temsilcisi Kairat'ın Celtic'i elemesiyle birlikte ekstra 320 B€ gelir elde ederken, Güney Kıbrıs ekibi Pafos'un da Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesiyle toplamda 640 B€ gelir elde etti. Böylelikle sarı kırmızılılar daha lig etabına kalmadan kasasını doldurmayı başardı.

DİREKT KATILIM GELİRİ

Şampiyonlar Ligi nde tur atlayan takımlar belli oldu! Sürprizlerle dolu gecenin ardından ilkler yaşandı... Gecenin bir diğer kazananı ise Galatasaray oldu... 3

UEFA'nın açıkladığı rapora göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için yaklaşık 19 milyon euroluk bir gelirin sahibi olacak. Bu ödül, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayan takımlara verildiği için sarı-kırmızılılar bu tutarı direkt olarak kasasına koyacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mourinho'yu düşündüren sakatlık! Yıldız isim...Mourinho'yu düşündüren sakatlık! Yıldız isim...
Mourinho'dan olay olacak transfer sözleri! Mourinho'dan olay olacak transfer sözleri!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer mesajı!

Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer mesajı!

Mourinho'dan olay olacak transfer sözleri!

Mourinho'dan olay olacak transfer sözleri!

Transfer bitti! İngiliz ekibi ile her konuda anlaşıldı...

Transfer bitti! İngiliz ekibi ile her konuda anlaşıldı...

Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi...

Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.