SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkanlar belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkanlar belli oldu!

13.12.2023 01:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında A, B, C ve D gruplarında maçlar tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkanlar belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, 8 maç yapıldı.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu.

Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Grubun diğer maçında ise Manchester United (İngiltere), konuk ettiği Bayern Münih'e (Almanya) 1-0 mağlup oldu ve grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

A, B, C ve D gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından Kopenhag (Danimarka) dışında Bayern Münih (Almanya), Arsenal (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Inter (İtalya) ve Real Sociedad (İspanya) son 16 turunda mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya): 2-1

PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-1

Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 0-1

Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray: 1-0

Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz): 2-0

Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya): 0-0

Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz): 1-3

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın mağlup olmasının sebebini açıkladı!Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın mağlup olmasının sebebini açıkladı!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecekGalatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek
Anahtar Kelimeler:
şampiyonlar ligi UEFA Avrupa ligi devam edecek maçın da,
En Çok Okunan Haberler
Kendisini ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kapıdan çevirdi

Kendisini ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kapıdan çevirdi

Kademeli emeklilik için yasa teklifi! Meclis'e sunuldu

Kademeli emeklilik için yasa teklifi! Meclis'e sunuldu

İsrail, Gazze’deki tünellere su pompalıyor

İsrail, Gazze’deki tünellere su pompalıyor

TFF ve Kulüpler Birliği acil olarak toplanıyor!

TFF ve Kulüpler Birliği acil olarak toplanıyor!

37 yaşında tarih sayfalarını yeni baştan yazıyor!

37 yaşında tarih sayfalarını yeni baştan yazıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.