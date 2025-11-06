SPOR

Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-0'lık galibiyet sonrası tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor, Hollandalılar hala şaşkın! 'Böylesini görmedik'

Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda devi Ajax ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, rakibini Osimhen'in golleriyle 3-0 mağlup etmeyi başarırken, alınan bu galibiyet tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu galibiyeti sonrası takımları Ajax'ı yerden yere vuran Hollanda basını temsilcimiz için 'Uzun zamandır görülmemiş kalite' ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, mücadele temsilcimizin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Osimhen'in hat-trick yaptığı karşılaşma tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Hollanda basını Galatasaray'ın oyununa hayran kaldı.

Temsilcimize karşı alınan bu farklı mağlubiyet Hollanda basınında tepkilere neden olurken, bu tepkiler manşetlere de taşındı.

İŞTE AVRUPA BASININDA GALATASARAY'IN GALİBİYETİ

'AMSTERDAM EKİBİNİ EZDİ'

Şampiyonlar Ligi ndeki 3-0 lık galibiyet sonrası tüm dünya Galatasaray ı konuşuyor, Hollandalılar hala şaşkın! Böylesini görmedik 1

De Telegraaf: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti. Victor Osimhen, üç gol atarak golcülük konusundaki şöhretini sonuna kadar hak ettiğini gösterdi.

Algemeen Dagblad: Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu. Galatasaray karşısında neredeyse bir saat direnen Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sayesinde üç golle yenilmekten kurtulamadı.

'UZUN ZAMANDIR GÖRÜLMEMİŞ KALİTE'

Şampiyonlar Ligi ndeki 3-0 lık galibiyet sonrası tüm dünya Galatasaray ı konuşuyor, Hollandalılar hala şaşkın! Böylesini görmedik 2

Nos: Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi. Bu yenilgi, Amsterdamlılar için üst üste yedinci Avrupa yenilgisi oldu. Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi sergiledi.

Nu: Galatasaray'ın üçüncü golünün ardından, stadın tribünleri kısmen boşalmıştı ve tribünlerden bir süreliğine teknik direktör Heitinga istifaya davet edildi. Şampiyonlar Ligi'ne hiç bu kadar kötü başlamamış Ajax için acı verici bir akşamdı.

'REZİL OLDU'

Şampiyonlar Ligi ndeki 3-0 lık galibiyet sonrası tüm dünya Galatasaray ı konuşuyor, Hollandalılar hala şaşkın! Böylesini görmedik 3

Sport Nieuws: Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu, kulüp için korkunç bir sonuç.

Voetbal Primeur: Ajax, Osimhen'in üç golüyle Galatasaray'a karşı ağır bir yenilgi aldı. Türk kulübü, kendi ülkesinde lig tablosunun zirvesinde gururla yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına katılma yolunda da ilerliyor.

Espn.nl: Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız üç golle Amsterdamlıları yasa boğdu. Osimhen hat trick yaptı ve Ajax yine çok acı bir akşam yaşadı.

Voetbalzone: Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Amsterdam ekibi ise sadece iki zayıf şut atabildi.

Rtl: Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı gösteren takım olmaya devam ediyor.

İNGİLTERE

The Guardian: “Osimhen’in klasikleşen hat-trick’i Ajax’ı sersemletti, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi yürüyüşünü alevlendirdi.”

Daily Mail: “Osimhen Ajax’ı yıktı — Galatasaray Amsterdam’da kükredi!”

İSPANYA

AS: “Osimhen varsa her zaman mutluluk var.”

Marca: “Nijeryalı aslan Amsterdam’da kükredi."

İTALYA

Gazzetta dello Sport: İtalyan basını, eski Serie A yıldızının yeniden parlamasına geniş yer verdi.

ALMANYA

Bild: “Ajax kaosta – Osimhen Galatasaray’ı zafere taşıdı.”

Kicker: “Galatasaray’dan güçlü mesaj – Osimhen durdurulamıyor!”

FRANSA

L’Équipe: “Osimhen, Amsterdam’ın kabusu.”

HOLLANDA

De Telegraaf: “Ajax, durdurulamaz Osimhen karşısında evinde küçük düştü.”

