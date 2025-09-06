SPOR

Şampiyonlar Ligi'ne günler kala Galatasaray'a Osimhen'den kahreden haber! Sakatlanarak oyundan çıktı...

Galatasaray'ın rekor bir bonservisle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, ülkesi Nijerya ile Ruanda karşısında oynadığı karşılaşmanın 36. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu rekor bir bedelle kadrosun kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'den Sarı-Kırmızılılar'ı korkutan bir haber geldi.

Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle ülkesinde bulunan Osimhen, Ruanda'ya karşı oynanan mücadeleye ilk 11'de başladı.

GOLÜ ATMIŞTI AMA...

Maçın henüz 7. dakikasında Lookman'ın asistiyle golü de bulan Osimhen'in bu golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılırken, karşılaşmanın 36. dakikasında korkutan bir sakatlık yaşandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Golcü futbolcu 36. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalırken oyuna devam edemedi ve kenara gelmek zorunda kaldı.

BUZ TEDAVİSİ UYGULANDI

Sakatlanan Victor Osimhen'in sol ayak bileğine buz tedavisi uygulandı. Nijerya teknik heyeti, sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen'e moral verdi.

DEVLER LİGİ'NE GÜNLER KALMIŞTI...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek isteyen Sarı-Kırmızılılar ilk maçında 18 Eylül Perşembe günü Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Osimhen'in yapılacak kontroller sonrası Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında oynayıp oynamayacağı netleşecek.

