Şampiyonlar Ligi'ne günler kala Okan Buruk'tan karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik... İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig’de Başakşehir galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba akşamı Bodo/Glimt’i ağırlamaya hazırlanıyor. Okan Buruk’un kadro tercihleri netleşirken, formda Leroy Sane yeniden ilk 11’de sahaya çıkacak. Yunus Akgün yedek bekleyecek. Son haftalarda performansı düşen Mauro Icardi ise kulübeye çekilecek, ileri uçta Victor Osimhen forma giymesi bekleniyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig’de Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi. Sarı-kırmızılılar, çarşamba akşamı sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11 planı şekillenmeye başladı.

SANE FORMAYI KAPTI

Şampiyonlar Ligi ne günler kala Okan Buruk tan karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik... İşte muhtemel 11 ler 1

Başakşehir maçında gösterdiği etkileyici performansla öne çıkan Leroy Sane, Bodo/Glimt karşısında da ilk 11’de sahaya çıkacak. Alman yıldızın form grafiği teknik heyeti memnun ederken, Yunus Akgün’ün bu karşılaşmada da yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

ICARDI'YE KESİK

Şampiyonlar Ligi ne günler kala Okan Buruk tan karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik... İşte muhtemel 11 ler 2

Sarı-kırmızılılarda gözler Mauro Icardi’ye çevrilmişti. Son haftalarda beklentilerin altında kalan Arjantinli golcüye bu maçta forma verilmeyecek. Okan Buruk, ileri uçta Osimhen’e görev vermeye hazırlanıyor.

HEDEF 3 PUAN

Şampiyonlar Ligi ne günler kala Okan Buruk tan karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik... İşte muhtemel 11 ler 3

Galatasaray, taraftarı önünde çıkacağı bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray-Bodo/Glimt mücadelesi 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te oynanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreria, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen

