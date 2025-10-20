Şampiyonlar Ligi'ne günler kala Okan Buruk'tan karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik... İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig’de Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi. Sarı-kırmızılılar, çarşamba akşamı sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11 planı şekillenmeye başladı.
Başakşehir maçında gösterdiği etkileyici performansla öne çıkan Leroy Sane, Bodo/Glimt karşısında da ilk 11’de sahaya çıkacak. Alman yıldızın form grafiği teknik heyeti memnun ederken, Yunus Akgün’ün bu karşılaşmada da yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda gözler Mauro Icardi’ye çevrilmişti. Son haftalarda beklentilerin altında kalan Arjantinli golcüye bu maçta forma verilmeyecek. Okan Buruk, ileri uçta Osimhen’e görev vermeye hazırlanıyor.
Galatasaray, taraftarı önünde çıkacağı bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray-Bodo/Glimt mücadelesi 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te oynanacak.
Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreria, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen
