Şampiyonlar Ligi'ne günler kala Okan Buruk'tan karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik... İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig’de Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi. Sarı-kırmızılılar, çarşamba akşamı sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11 planı şekillenmeye başladı.

SANE FORMAYI KAPTI

Başakşehir maçında gösterdiği etkileyici performansla öne çıkan Leroy Sane, Bodo/Glimt karşısında da ilk 11’de sahaya çıkacak. Alman yıldızın form grafiği teknik heyeti memnun ederken, Yunus Akgün’ün bu karşılaşmada da yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

ICARDI'YE KESİK

Sarı-kırmızılılarda gözler Mauro Icardi’ye çevrilmişti. Son haftalarda beklentilerin altında kalan Arjantinli golcüye bu maçta forma verilmeyecek. Okan Buruk, ileri uçta Osimhen’e görev vermeye hazırlanıyor.

HEDEF 3 PUAN

Galatasaray, taraftarı önünde çıkacağı bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray-Bodo/Glimt mücadelesi 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te oynanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreria, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen