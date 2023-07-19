Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi Galatasaray'da 5 ayrılık! Lisansları çıkarılmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isterken çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

20 İSİMDE LİSANSLAR TAMAM

Sarı kırmızılı yönetim karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala, 20 futbolcunun lisansını çıkardı.

Bu isimler; Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Dries Mertens, Emin Bayram, Fredrik Midtsjö, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Leo Dubois, Lucas Torreira, Metehan Baltacı, Kerem Aktürkoğlu, Nicolo Zaniolo, Fernando Muslera, Özgür Baran Aksaka, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Yunus Akgün...

O İSİMLERİN LİSANSI ÇIKARILMADI

Yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Angelino'nun henüz lisansı çıkarılmadı. Galatasaray'da kampa götürülmeyen futbolcular dahil 19 ismin lisansı çıkmadı.

Angelino, Halil Dervişoğlu, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Batuhan Şen, Alexander Cicaldau, Mathias Ross, Yusuf Demir, Jankat Yılmaz, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Ali Turap Bülbül, Berk Balaban, Oğulcan Çağlayan, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Atalay Babacan, Eren Aydın'ın henüz lisansı çıkarılmadı.

5 AYRILIK...

Avusturya kampına götürülmeyen Luyindama, Cicaldau, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, ve Alpaslan Öztürk'ün takımdan ayrılması bekleniyor.

