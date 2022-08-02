Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'un yer alacağı play-off maçları öncesinde kura çekimi merak edilmeye başladı. Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün gerçekleşecek ve Trabzonspor'un rakibi belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bordo-mavililerin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi bugün saat 13.00'te yapılacak. Kura çekimi Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Trabzonspor'un play-off turunu geçtiği taktirde kura çekimi 25 Ağustos’ta gerçekleşecek.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarının oynanmasıyla birlikte Trabzonspor'un play-offlarda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. İkinci maçlarda alınan sonuçların ardından Trabzonspor’un rakipleri çekilecek kuraya göre şöyle olacak;

Kopenhag

Kızılyıldız / Pyunik

Ludogorets / Dinamo Zagreb

Sheriff / Viktoria Plzen

