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Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

02.08.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi için geri sayım başladı. Temsilcimiz Trabzonspor'un da yer aldığı Şampiyonlar Ligi play-off kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Kura çekimi öncesinde Trabzonspor'un play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri sorgulanıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'un yer alacağı play-off maçları öncesinde kura çekimi merak edilmeye başladı. Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün gerçekleşecek ve Trabzonspor'un rakibi belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bordo-mavililerin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi bugün saat 13.00'te yapılacak. Kura çekimi Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Trabzonspor'un play-off turunu geçtiği taktirde kura çekimi 25 Ağustos’ta gerçekleşecek.

trabzonspor

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarının oynanmasıyla birlikte Trabzonspor'un play-offlarda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. İkinci maçlarda alınan sonuçların ardından Trabzonspor’un rakipleri çekilecek kuraya göre şöyle olacak;

Kopenhag

Kızılyıldız / Pyunik

Ludogorets / Dinamo Zagreb

Sheriff / Viktoria Plzen

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