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Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği

11.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın Şampiyonlar Ligi için 2024'ten itibaren planladığı "devrim niteliğindeki" format değişikliğinin ertelenebileceği ya da önerilerin tamamen rafa kaldırılabileceği belirtiliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği

Aylardır devam eden müzakerelerde anlaşma sağlanamayınca bugün İsviçre'de yapılacak görüşmeler iptal edildi. Görüşmelerin sezon sonundan önce başlaması beklenmiyor. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmaların sekizer takımlık dört grupta yapılmasını önermişti.

Halihazırda karşılaşmalar dörderli sekiz grupta yapılıyor. Önerilen değişiklikle gruplarda maçların oynanacağı hafta sayısı 14'e çıkacaktı. Bazı karşılaşmaların hafta sonunda oynanması planlanıyordu.

Değişiklik önerisi, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'dan oluşan "Beş Büyükler" dışındaki takımlardan gelmişti.

Şampiyonlar Ligi'nin "kapalı bir lig" görüntüsü vermesi endişesi nedeniyle Avrupa Ligi'nde yükselme ve küme düşme kurallarının değiştirilmesi de planlanıyordu. Bu kapsamda 2021'den itibaren "Avrupa Ligi 2" adlı bir turnuva düzenlenecek.

EN BÜYÜK YAYIN GELİRLERİ

Önerilerin hayata geçirilmesindeki en büyük engellerden biri yayın gelirleriyle ilgili. Aralarında İngiliz Premier Ligi'nin de bulunduğu büyük ligler, UEFA'nın yeni planının televizyon gelirlerinin artmasıyla sonuçlanması halinde kendi ülkelerinde elde ettiği gelirlerin azalacağı endişesini taşıyor.

Hollanda, Portekiz, Belçika ve İskoçya gibi ülkelerdeki büyük kulüpler, ülkelerinde elde ettikleri yayın gelirlerinin sınırlı olması nedeniyle ilerleme şansları olmadığını söylüyor.

Premier Ligi'nde geçen sezon, lig sonuncusu Huddersfield'in sadece yayın gelirlerinden elde ettiği para 96.6 milyon sterlin oldu.

2018'de İskoçya Şampiyonu olan Celtic'in toplam geliri ise Şampiyonlar Ligi'nden aldığı para dahil 101,6 milyon sterlinde kaldı. 2019'da Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan kulübün gelirleri ciddi oranda azaldı.

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