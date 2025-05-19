SPOR

89
81
60
59
54
50
47
47
46
46
44
44
43
43
39
36
35
23
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Şampiyonluk kaçtı, Fenerbahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 ile geçen Galatasaray şampiyonluğunu resmen ilan etmiş oldu. Bu durum Fenerbahçe cephesinde yoğun bir üzüntü yaratırken Sarı-Lacivertliler'in yıldız isminin yaptığı bir paylaşım taraftarı çok kızdırdı. İşte detaylar...

Şampiyonluk kaçtı, Fenerbahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!
Berker İşleyen
Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 yendi. Galatasaray'ın şampiyonluğu kesinleşirken, Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada tamamlayacağı da netleşti.

MANZARA PAYLAŞTI

Screenshot_2

Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı kadrosunda kart cezası nedeniyle yer almayan Sofyan Amrabat'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Faslı futbolcu, Dubai'de bir odadan manzara videosu paylaştı.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ

87047f13-a22d-4512-b4df-4e1c7108c676

Amrabat'ın bu paylaşımı, Galatasaray'ın şampiyonluğu ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumlar nedeniyle taraftarların sosyal medyada yoğun tepkisine yol açtı. Paylaşım, taraftarlar tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk’tan, Osimhen açıklaması!Okan Buruk’tan, Osimhen açıklaması!
Şampiyonluk kutlamalarında evlilik teklifiŞampiyonluk kutlamalarında evlilik teklifi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Eyüpspor Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması sonrası ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu saha ortasında gözyaşlarını tutamadı...

Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması sonrası ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu saha ortasında gözyaşlarını tutamadı...

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

'Hayalet sınıf' skandalı! Yüzlerce öğrencinin diploması iptal, 6 okul kapatıldı...

'Hayalet sınıf' skandalı! Yüzlerce öğrencinin diploması iptal, 6 okul kapatıldı...

İlk kez hayata geçirildi! Sabit hızda seyreden araçlarda duyulacak

İlk kez hayata geçirildi! Sabit hızda seyreden araçlarda duyulacak

Şampiyonluğun ardından Süper Lig devinden Ronaldo hamlesi!

Şampiyonluğun ardından Süper Lig devinden Ronaldo hamlesi!

Satışa çıktı, ilk kez görüldü... İşte Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu!

Satışa çıktı, ilk kez görüldü... İşte Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.