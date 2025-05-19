Şampiyonluk kaçtı, Fenerbahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 yendi. Galatasaray'ın şampiyonluğu kesinleşirken, Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada tamamlayacağı da netleşti.

MANZARA PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı kadrosunda kart cezası nedeniyle yer almayan Sofyan Amrabat'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Faslı futbolcu, Dubai'de bir odadan manzara videosu paylaştı.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ

Amrabat'ın bu paylaşımı, Galatasaray'ın şampiyonluğu ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumlar nedeniyle taraftarların sosyal medyada yoğun tepkisine yol açtı. Paylaşım, taraftarlar tarafından sert bir şekilde eleştirildi.