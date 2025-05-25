Şampiyonluk kutlamalarında Osimhen'den gördüğü manzara sonrası üstü açık otobüsten mesaj!

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da kutlamalar hız kesmeden sürüyor. Sarı-Kırmızılılar Taksim'de bulunan Galatasaray Lisesi'nden şampiyonluk turuna başladı.
Sarı kırmızılılar, lise ziyaretinin ardından Sarayburnu'na geçmek için otobüse binerken, şampiyonluğun mimarlarından Victor Osimhen kişisel sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.
Otobüsün üzerinde şaşkınlık içinde etrafı izleyen Victor Osimhen, şaşkınlık içinde etrafını izlerken, "Bu kulüp çok büyük" dedi.
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