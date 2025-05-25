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Şampiyonluk kutlamalarında Osimhen'den gördüğü manzara sonrası üstü açık otobüsten mesaj!

Galatasaray'ın Nijeryalı süper starı Victor Osimhen, şampiyonluk kutlamaları sırasında sosyal medya hesabında canlı yayın açarken şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar..

Şampiyonluk kutlamalarında Osimhen'den gördüğü manzara sonrası üstü açık otobüsten mesaj!
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da kutlamalar hız kesmeden sürüyor. Sarı-Kırmızılılar Taksim'de bulunan Galatasaray Lisesi'nden şampiyonluk turuna başladı.

Sarı kırmızılılar, lise ziyaretinin ardından Sarayburnu'na geçmek için otobüse binerken, şampiyonluğun mimarlarından Victor Osimhen kişisel sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

"BU KULÜP ÇOK BÜYÜK"

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Otobüsün üzerinde şaşkınlık içinde etrafı izleyen Victor Osimhen, şaşkınlık içinde etrafını izlerken, "Bu kulüp çok büyük" dedi.

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Süper Lig son dakika Şampiyonluk galatasaray Osimhen
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