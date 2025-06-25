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Şampiyonluk kutlamasına bile katılmamıştı! Cesc Fabregas çok istedi... Alvaro Morata bavullarını topladı gidiyor

Galatasaray'ın devre arasında Milan’dan kadrosuna kiralık olarak kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Şampiyonluk kutlamasına bile katılmamıştı! Cesc Fabregas çok istedi... Alvaro Morata bavullarını topladı gidiyor
Burak Kavuncu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'a 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde imza atan Alvaro Morata'nın sarı-kırmızılılardaki geleceği netleşmek üzere. İspanyol yıldızın kısa süre içerisinde sarı kırmızılı kulüpten ayrılıp İtalya'nın yolunu tutacağı öğrenildi.

ANLAŞMA AN MESELESİ

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Fabrizio Romano'nun haberine göre 2026 Ocak ayına kadar sarı-kırmızılı ekip ile sözleşmesi olan İspanyol golcü, takımdan ayrılacak. Haberde Morata'nın Milan'a da dönmeyeceği belirtildi. Öte yandan Romano, Cesc Fabregas'ın yönettiği Como 1907'nin tecrübeli golcü için resmi teklifte bulunduğunu bildirdi. Görüşmelerin başlandığı aktarılırken, anlaşmanın ise an meselesi olduğu vurgulandı.

MİLAN İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR AMA...

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Bonservisi hala Milan’da olan yıldız golcü oyuncunun sözleşmesi 2028 Haziran da sona eriyor. İtalyan kulübü Milan ise oyuncuyu göndermek istiyor. Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesinin fesh edilmesinin ardından oyuncunun yeni kulübüne imza atarak bonservisiyle transfer olması bekleniyor.

CESC FABREGAS ÇOK İSTİYOR!

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Como’nun teknik direktörü Fabregas, İspanyol golcünün transferini tamamlamak için büyük çaba gösteriyor. Yönetim ile bire bir konuşan genç teknik adam Morata ile golcü transferinde büyük bir adım atacaklarını ve gol sorununa direkt bir çözüm olacağı görüşünde.

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